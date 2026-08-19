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Novi

Philips serije 8000Steamer

STH8040/40

Najbrži steamer*

Za razliku od uobičajenih steamera, tehnologija AirStretch održava tkaninu zategnutom tijekom uklanjanja nabora parom. Zahvaljujući snažnom motoru i ventilatoru stvara blago usisavanje koje drži tkaninu na mjestu, omogućuje jednostavno rukovanje jednom rukom te učinkovitije** i brže*** uklanja nabore.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Usisavanje, zatezanje tkanine i para za učinkovitije uklanjanje nabora**

Najbrži steamer*

  • Patentirana tehnologija AirStretch usisavanjem zateže tkaninu kako bi para prodrla dublje i omogućila brže*** rezultate.

  • Snažna kombinacija pare i usisavanja omogućuje bolje uklanjanje nabora u jednom potezu**.

  • Tehnologija OptimalTEMP sigurna je za sve tkanine koje se mogu glačati, od osjetljive svile do čvrstog trapera.

  • Kontinuirana para do 24 g/min i snaga od 1500 W brzo i učinkovito uklanjaju čak i tvrdokorne nabore.*****

  • Dva odvojiva spremnika – 140 ml ili 200 ml. Do 8 odjevnih predmeta bez ponovnog punjenja. Odvojite, napunite i vratite.

Brži rezultati s tehnologijom AirStretch

Brži rezultati s tehnologijom AirStretch

Brže* uklonite nabore uz tehnologiju AirStretch. Snažno usisavanje od 2600 Pa**** nježno zateže tkaninu, omogućujući pari da prodre dublje za brže i ravnomjernije rezultate, kako biste u trenu bili spremni.**

Uklanja nabore u jednom potezu

Uklanja nabore u jednom potezu

Snažna kombinacija pare i usisavanja omogućuje učinkovitije uklanjanje nabora u jednom potezu**, ostavljajući odjeću glatkom i svježom, bez obzira na vrstu tkanine.

Zajamčeno bez progorijevanja

Zajamčeno bez progorijevanja

Tehnologija OptimalTEMP štiti sve tkanine koje se mogu glačati, od osjetljive svile do čvrstog trapera. Uklanjajte nabore parom bez promjene postavki i čekanja da uređaj postigne odgovarajuću temperaturu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Izvor: Philips i Euromonitor International Limited, prema definiciji kategorije glačala; maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, podaci za 2025.

  2. Testirano usporedbom modela STH80XX s usisavanjem i parom te modela STH30XX samo s parom, na majici.

  3. Testirano usporedbom modela STH80XX s usisavanjem i parom te modela STH30XX samo s parom, na majici.

  4. Mjerenje provedeno samo uz usisavanje, s isključenim grijačem i parom.

  5. Nazivna snaga od 1500 W temelji se na radu uređaja pri naponu od 240 V. Stvarna snaga može varirati ovisno o naponu.

  6. Testirano s bakterijskim i kvasnim sojevima: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.¹ Testirano i s vrstama grinja Dermatophagoides farinae (odrasli mužjaci i ženke te nimfe).