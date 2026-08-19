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STH8040/40
Najbrži steamer*
Za razliku od uobičajenih steamera, tehnologija AirStretch održava tkaninu zategnutom tijekom uklanjanja nabora parom. Zahvaljujući snažnom motoru i ventilatoru stvara blago usisavanje koje drži tkaninu na mjestu, omogućuje jednostavno rukovanje jednom rukom te učinkovitije** i brže*** uklanja nabore.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Patentirana tehnologija AirStretch usisavanjem zateže tkaninu kako bi para prodrla dublje i omogućila brže*** rezultate.
Snažna kombinacija pare i usisavanja omogućuje bolje uklanjanje nabora u jednom potezu**.
Tehnologija OptimalTEMP sigurna je za sve tkanine koje se mogu glačati, od osjetljive svile do čvrstog trapera.
Kontinuirana para do 24 g/min i snaga od 1500 W brzo i učinkovito uklanjaju čak i tvrdokorne nabore.*****
Dva odvojiva spremnika – 140 ml ili 200 ml. Do 8 odjevnih predmeta bez ponovnog punjenja. Odvojite, napunite i vratite.
Brže* uklonite nabore uz tehnologiju AirStretch. Snažno usisavanje od 2600 Pa**** nježno zateže tkaninu, omogućujući pari da prodre dublje za brže i ravnomjernije rezultate, kako biste u trenu bili spremni.**
Snažna kombinacija pare i usisavanja omogućuje učinkovitije uklanjanje nabora u jednom potezu**, ostavljajući odjeću glatkom i svježom, bez obzira na vrstu tkanine.
Tehnologija OptimalTEMP štiti sve tkanine koje se mogu glačati, od osjetljive svile do čvrstog trapera. Uklanjajte nabore parom bez promjene postavki i čekanja da uređaj postigne odgovarajuću temperaturu.
Recenzije
Izvor: Philips i Euromonitor International Limited, prema definiciji kategorije glačala; maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, podaci za 2025.
Testirano usporedbom modela STH80XX s usisavanjem i parom te modela STH30XX samo s parom, na majici.
Testirano usporedbom modela STH80XX s usisavanjem i parom te modela STH30XX samo s parom, na majici.
Mjerenje provedeno samo uz usisavanje, s isključenim grijačem i parom.
Nazivna snaga od 1500 W temelji se na radu uređaja pri naponu od 240 V. Stvarna snaga može varirati ovisno o naponu.
Testirano s bakterijskim i kvasnim sojevima: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.¹ Testirano i s vrstama grinja Dermatophagoides farinae (odrasli mužjaci i ženke te nimfe).