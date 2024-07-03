2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
S pomičnom glavom uređaja za glačanje na paru
Grijaća ploča OptimalTEMP
Zagrijavanje od 30 sekundi
Spremnici za vodu od 100 + 200 ml
StyleMat se isporučuje s proizvodom
Osim uklanjanja nabora, serija 7000 osvježava odjeću (i mekani namještaj, zavjese, igračke) i uklanja neugodne mirise tako što ubija do 99,9 % bakterija*.
Inovativna pomična glava služi za glačanje nabora pod bilo kojim kutom, što vam omogućuje glačanje na paru okomito ili vodoravno, kako god želite!
Parna ploča sadrži šiljati vrh tako da možete jednostavno izglačati nabore uz iznimnu preciznost u područjima koje je teško dohvatiti, kao što su gumbi, ovratnici i odjeća s volanima.
Nagrade
4.7
od 5
118
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
PREPORUKA!
Steamer je jednostavno genijalan! Bez problema ispegla sve bez oštećenja odjeće, idealan je za brzo ispeglati nešto kada vam se zuri. Svaka preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Chamaedorea1
24/06/2024
Hrvatska
Idealan za vikend putovanja!
Osim što bez problema stane u “vikend torbu” za putovanje, vrlo lako se koristi na svim površinama. Zagrijavanje vode traje nekoliko sekundi i hlače na cetu, bluza ili običan Tshirt su spremni za nošenje. Ravnanje odjeće je vidljivo odmah iz prvog prolaska steamerom. Steamer može po potrebi zamijeniti standardnu peglu, a neizostavan je kod odjeće koja se ne smije peglati.
Prednosti
brzina zagrijavanja vode, praktičnost, funkcionalnost, dizajn
Mane
dodatak podloge za peglanje nije praktičan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Assndra43
26/09/2022
Hrvatska
Odlican proizvod
Proizvod je odlican kad sam u guzvi a trebam nesto brzo popeglati a posebno mi je praktican za putovanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Testirano u neovisnom institutu na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.
U usporedbi s uređajem GC362 tvrtke Philips, na temelju internog izvješća o ispitivanju tvrtke Philips