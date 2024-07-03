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  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
  • Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
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Serija 7000Steamer

STH7060/80

4.7
| (118) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pronađi inspiraciju za novu kombinaciju
S pomoću Philips steamera serije 7000 sva vaša odjeća može biti spremna za nošenje u sekundi. Pomična glava i šiljati vrh parne ploče uklanjaju nabore brzo i jednostavno pod bilo kojim kutom, uz tehnologiju OptimalTemp koja jamči zaštitu od progorijevanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Praktično, brzo i učinkovito parno glačanje

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  • S pomičnom glavom uređaja za glačanje na paru

  • Grijaća ploča OptimalTEMP

  • Zagrijavanje od 30 sekundi

  • Spremnici za vodu od 100 + 200 ml

  • StyleMat se isporučuje s proizvodom

Ubija do 99,9 % bakterija* za osvježavanje i uklanjanje neugodnih mirisa

Osim uklanjanja nabora, serija 7000 osvježava odjeću (i mekani namještaj, zavjese, igračke) i uklanja neugodne mirise tako što ubija do 99,9 % bakterija*.

Pomična glava za jednostavno i ugodno glačanje na paru

Inovativna pomična glava služi za glačanje nabora pod bilo kojim kutom, što vam omogućuje glačanje na paru okomito ili vodoravno, kako god želite!

Šiljati vrh za učinkovito dosezanje bilo kojeg područja na odjeći

Parna ploča sadrži šiljati vrh tako da možete jednostavno izglačati nabore uz iznimnu preciznost u područjima koje je teško dohvatiti, kao što su gumbi, ovratnici i odjeća s volanima.

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

118

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

PREPORUKA!

Steamer je jednostavno genijalan! Bez problema ispegla sve bez oštećenja odjeće, idealan je za brzo ispeglati nešto kada vam se zuri. Svaka preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

24/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Idealan za vikend putovanja!

Osim što bez problema stane u “vikend torbu” za putovanje, vrlo lako se koristi na svim površinama. Zagrijavanje vode traje nekoliko sekundi i hlače na cetu, bluza ili običan Tshirt su spremni za nošenje. Ravnanje odjeće je vidljivo odmah iz prvog prolaska steamerom. Steamer može po potrebi zamijeniti standardnu peglu, a neizostavan je kod odjeće koja se ne smije peglati.

Prednosti

brzina zagrijavanja vode, praktičnost, funkcionalnost, dizajn

Mane

dodatak podloge za peglanje nije praktičan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

26/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Proizvod je odlican kad sam u guzvi a trebam nesto brzo popeglati a posebno mi je praktican za putovanja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

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Upozorenja

  1. Testirano u neovisnom institutu na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.

  2. U usporedbi s uređajem GC362 tvrtke Philips, na temelju internog izvješća o ispitivanju tvrtke Philips