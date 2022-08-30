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  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
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Serija 7000Steamer

STH7030/10

4.9
| (13) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Oslobodite svoju odjeću
S pomoću Philips steamera serije 7000 sva vaša odjeća može biti spremna za nošenje u sekundi. Prilagodljiva glava i šiljati vrh parne ploče uklanjaju nabore brzo i jednostavno pod bilo kojim kutom, uz tehnologiju OptimalTemp koja jamči zaštitu od progorijevanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Praktično, brzo i učinkovito parno glačanje

Oslobodite svoju odjeću

  • Snaga 1500 W, do 28 g/min

  • Grijaća ploča OptimalTEMP

  • Zagrijavanje od 30 sekundi

  • Spremnici za vodu od 100 + 200 ml

Prilagodljiva glava za jednostavno i ugodno glačanje na paru

Inovativna prilagodljiva glava služi za glačanje nabora pod bilo kojim kutom, što vam omogućuje glačanje na paru okomito ili vodoravno, kako god želite!

Šiljati vrh za učinkovito dosezanje bilo kojeg područja na odjeći

Parna ploča sadrži šiljati vrh tako da možete jednostavno izglačati nabore uz iznimnu preciznost u područjima koje je teško dohvatiti, kao što su gumbi, ovratnici i plisirana odjeća.

Spreman za glačanje na paru za samo 30 sekundi

Kada god vam je to potrebno, ručni steamer spreman je za uporabu za samo 30 sekundi. Svjetlo označava kada ste spremni započeti tako da ste gotovi u tren oka. Idealno za one koji u zadnji tren odlučuju što će obući.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

13

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jako brzo i praktično

Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

19/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Obavezna stvar za put

Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Prednosti

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Mane

Ťažší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

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Upozorenja

  1. Testirano u neovisnom institutu na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.

  2. U usporedbi s uređajem GC362 tvrtke Philips, na temelju internog izvješća o ispitivanju tvrtke Philips