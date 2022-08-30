2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga 1500 W, do 28 g/min
Grijaća ploča OptimalTEMP
Zagrijavanje od 30 sekundi
Spremnici za vodu od 100 + 200 ml
Inovativna prilagodljiva glava služi za glačanje nabora pod bilo kojim kutom, što vam omogućuje glačanje na paru okomito ili vodoravno, kako god želite!
Parna ploča sadrži šiljati vrh tako da možete jednostavno izglačati nabore uz iznimnu preciznost u područjima koje je teško dohvatiti, kao što su gumbi, ovratnici i plisirana odjeća.
Kada god vam je to potrebno, ručni steamer spreman je za uporabu za samo 30 sekundi. Svjetlo označava kada ste spremni započeti tako da ste gotovi u tren oka. Idealno za one koji u zadnji tren odlučuju što će obući.
Nagrade
4.9
od 5
13
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zara1234
30/08/2022
Hrvatska
Jako brzo i praktično
Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Ttt7
19/08/2022
Hrvatska
Obavezna stvar za put
Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Prednosti
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Mane
Ťažší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Testirano u neovisnom institutu na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.
U usporedbi s uređajem GC362 tvrtke Philips, na temelju internog izvješća o ispitivanju tvrtke Philips