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  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću
  • Oslobodite svoju odjeću

Serija 7000Steamer

STH7020/20

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Oslobodite svoju odjeću
S pomoću Philips steamera serije 7000 sva vaša odjeća može biti spremna za nošenje u sekundi. Prilagodljiva glava i šiljati vrh parne ploče uklanjaju nabore brzo i jednostavno pod bilo kojim kutom, uz tehnologiju OptimalTemp koja jamči zaštitu od progorijevanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Praktično, brzo i učinkovito parno glačanje

Oslobodite svoju odjeću

  • Snaga 1500 W, do 28 g/min

  • Grijaća ploča OptimalTEMP

  • Zagrijavanje od 30 sekundi

  • Spremnik za vodu od 100 ml

Šiljati vrh za učinkovito dosezanje bilo kojeg područja na odjeći

Šiljati vrh za učinkovito dosezanje bilo kojeg područja na odjeći

Parna ploča sadrži šiljati vrh tako da možete jednostavno izglačati nabore uz iznimnu preciznost u područjima koje je teško dohvatiti, kao što su gumbi, ovratnici i plisirana odjeća.

Neprestana para učinkovito ravna nabore

Neprestana para učinkovito ravna nabore

Do 28 g/min neprestane snažne pare opušta vlakna tkanine tako da se nabori mogu brzo izglačati, a vaša će odjeća izgledati najbolje moguće.

Spremnik za vodu od 100 ml kako biste dobili sjajan izgled odjeće u jednom glačanju

Spremnik za vodu od 100 ml kako biste dobili sjajan izgled odjeće u jednom glačanju

Odvojivi spremnik za vodu od 100 ml za glačanje na paru do jednog cijelog kompleta odjeće bez punjenja. Spremnik za vodu jednostavno se uklanja i puni bilo kada tijekom glačanja na paru.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Prednosti

Лек и практичен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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Upozorenja

  1. Testirano u neovisnom institutu na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.

  2. U usporedbi s uređajem GC362 tvrtke Philips, na temelju internog izvješća o ispitivanju tvrtke Philips