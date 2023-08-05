2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga 1500 W, do 28 g/min
Grijaća ploča OptimalTEMP
Zagrijavanje od 30 sekundi
Spremnik za vodu od 100 ml
Parna ploča sadrži šiljati vrh tako da možete jednostavno izglačati nabore uz iznimnu preciznost u područjima koje je teško dohvatiti, kao što su gumbi, ovratnici i plisirana odjeća.
Do 28 g/min neprestane snažne pare opušta vlakna tkanine tako da se nabori mogu brzo izglačati, a vaša će odjeća izgledati najbolje moguće.
Odvojivi spremnik za vodu od 100 ml za glačanje na paru do jednog cijelog kompleta odjeće bez punjenja. Spremnik za vodu jednostavno se uklanja i puni bilo kada tijekom glačanja na paru.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Prednosti
Лек и практичен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano u neovisnom institutu na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.
U usporedbi s uređajem GC362 tvrtke Philips, na temelju internog izvješća o ispitivanju tvrtke Philips