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Serija 5000Steamer

STH5020/40

4.9
| (19) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
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Odabrali ste savršenu kombinaciju, ali nemate vremena za glačanje? Bez brige, Philips steamer 5000 je spreman za upotrebu za samo 35 sekundi i izuzetno je jednostavan za korištenje. Osigurajte vrhunski stil bez brige o progorijevanju!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Modna kombinacija spremna za tren oka uz Philips steamer 5000

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  • Za osjetljivu odjeću i nezgodne nabore

  • Jednostavna upotreba i spremanje​

  • Praktičan za putovanja​

Elegantan dizajn s pomičnom glavom: jednostavna uporaba i spremanje

Elegantan dizajn s pomičnom glavom: jednostavna uporaba i spremanje

Philips steamer 5000 spreman je za korištenje kad i vi. Jednostavno prilagodite glavu steamera ovisno o tome ravna li se odjeća na vješalici ili ravnoj površini. Pomična glava omogućuje lako pakiranje za putovanje ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.

Uključite i krenite u par sekundi, bez daske za glačanje

Uključite i krenite u par sekundi, bez daske za glačanje

Iznimno jednostavan za uporabu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za glačanje - uklonite nabore s odjeće na vješalici ili bilo kojoj ravnoj površini.

Postavke Eco i Max: odaberite onu koja odgovara vašoj odjeći

Postavke Eco i Max: odaberite onu koja odgovara vašoj odjeći

Philips steamer 5000 pomoći će vam ukloniti dosadne nabore sa svakog odjevnog predmeta koji se može glačati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, s većim mlazom pare, izvrsna postavka za tvrdoglavije nabore i tkanine poput pamuk

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

19

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

26/06/2025

България

България

Много практичен и лек уред

Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

12/06/2025

България

България

Лек и удобен за пътуване

Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.

Prednosti

Лек, мощна пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

23/05/2025

България

България

Уникален продукт

Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство

Prednosti

Бързо работи

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

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Upozorenja

  1. Testirano s testnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnim vrstama grinja: Dermatophagoides farinae (muške i ženske odrasle grinje i ličinke)

  2. Nazivna snaga od 1400 W temelji se na aparatu priključenom na napajanje od 240 V. Stvarna nazivna snaga može se razlikovati ovisno o naponu.