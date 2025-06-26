2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Za osjetljivu odjeću i nezgodne nabore
Jednostavna upotreba i spremanje
Praktičan za putovanja
Philips steamer 5000 spreman je za korištenje kad i vi. Jednostavno prilagodite glavu steamera ovisno o tome ravna li se odjeća na vješalici ili ravnoj površini. Pomična glava omogućuje lako pakiranje za putovanje ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.
Iznimno jednostavan za uporabu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za glačanje - uklonite nabore s odjeće na vješalici ili bilo kojoj ravnoj površini.
Philips steamer 5000 pomoći će vam ukloniti dosadne nabore sa svakog odjevnog predmeta koji se može glačati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, s većim mlazom pare, izvrsna postavka za tvrdoglavije nabore i tkanine poput pamuk
4.9
od 5
19
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vick7
26/06/2025
България
Dio promocije
Много практичен и лек уред
Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sluncho
12/06/2025
България
Dio promocije
Лек и удобен за пътуване
Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.
Prednosti
Лек, мощна пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sto1
23/05/2025
България
Dio promocije
Уникален продукт
Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство
Prednosti
Бързо работи
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano s testnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnim vrstama grinja: Dermatophagoides farinae (muške i ženske odrasle grinje i ličinke)
Nazivna snaga od 1400 W temelji se na aparatu priključenom na napajanje od 240 V. Stvarna nazivna snaga može se razlikovati ovisno o naponu.