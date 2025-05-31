ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil

Serija 5000Steamer

STH5020/20

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Oslobodi svoj stil
Odabrali ste savršenu kombinaciju, ali nemate vremena za glačanje? Bez brige, Philips steamer 5000 je spreman za upotrebu za samo 35 sekundi i izuzetno je jednostavan za korištenje. Osigurajte vrhunski stil bez brige o progorijevanju!
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Modna kombinacija spremna za tren oka uz Philips steamer 5000

Oslobodi svoj stil

  • Za osjetljivu odjeću i nezgodne nabore

  • Jednostavna uporaba i spremanje

  • Praktičan za putovanja

Elegantan dizajn s pomičnom glavom: jednostavna uporaba i spremanje

Elegantan dizajn s pomičnom glavom: jednostavna uporaba i spremanje

Philips steamer 5000 spreman je za korištenje kad i vi. Jednostavno prilagodite glavu steamera ovisno o tome ravna li se odjeća na vješalici ili ravnoj površini. Pomična glava omogućuje lako pakiranje za putovanje ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.

Uključite i započnite s uporabom: spremno u nekoliko sekundi, bez daske

Uključite i započnite s uporabom: spremno u nekoliko sekundi, bez daske

Iznimno jednostavan za uporabu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za glačanje - uklonite nabore s odjeće na vješalici ili bilo kojoj ravnoj površini.

Postavke Eco i Max: odaberite onu koja odgovara vašoj odjeći

Postavke Eco i Max: odaberite onu koja odgovara vašoj odjeći

Philips steamer 5000 pomoći će vam ukloniti dosadne nabore sa svakog odjevnog predmeta koji se može glačati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, s većim mlazom pare, izvrsna postavka za tvrdoglavije nabore i tkanine poput pamuka.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/05/2025

България

България

Удобен и лесен за ползване

Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

30/05/2025

България

България

Най-практичен, най- удобен, най- функционален

Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!

Prednosti

Бързина и функционалност

Mane

Обем

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

22/05/2025

България

България

Лек, удобен и функционален уред

Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.

Prednosti

Лек и лесно преносим по време на пътуване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Testirano s testnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnim vrstama grinja: Dermatophagoides farinae (muške i ženske odrasle grinje i ličinke)

  2. Nazivna snaga od 1400 W temelji se na aparatu priključenom na napajanje od 240 V. Stvarna nazivna snaga može se razlikovati ovisno o naponu.