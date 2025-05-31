2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Za osjetljivu odjeću i nezgodne nabore
Jednostavna uporaba i spremanje
Praktičan za putovanja
Philips steamer 5000 spreman je za korištenje kad i vi. Jednostavno prilagodite glavu steamera ovisno o tome ravna li se odjeća na vješalici ili ravnoj površini. Pomična glava omogućuje lako pakiranje za putovanje ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.
Iznimno jednostavan za uporabu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za glačanje - uklonite nabore s odjeće na vješalici ili bilo kojoj ravnoj površini.
Philips steamer 5000 pomoći će vam ukloniti dosadne nabore sa svakog odjevnog predmeta koji se može glačati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, s većim mlazom pare, izvrsna postavka za tvrdoglavije nabore i tkanine poput pamuka.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zvezdichka
31/05/2025
България
Dio promocije
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Paya P
30/05/2025
България
Dio promocije
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Prednosti
Бързина и функционалност
Mane
Обем
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Zazzza
22/05/2025
България
Dio promocije
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Prednosti
Лек и лесно преносим по време на пътуване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano s testnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnim vrstama grinja: Dermatophagoides farinae (muške i ženske odrasle grinje i ličinke)
Nazivna snaga od 1400 W temelji se na aparatu priključenom na napajanje od 240 V. Stvarna nazivna snaga može se razlikovati ovisno o naponu.