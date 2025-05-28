ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil
  • Oslobodi svoj stil

Serija 5000Steamer

STH5010/70

4.9
| (28) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Oslobodi svoj stil
Odabrali ste savršenu kombinaciju, ali nemate vremena za glačanje? Bez brige, Philips steamer 5000 je spreman za upotrebu za samo 35 sekundi i izuzetno je jednostavan za korištenje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Modna kombinacija spremna za tren oka uz Philips steamer 5000

Oslobodi svoj stil

  • Za osjetljivu odjeću i nezgodne nabore

  • Jednostavna upotreba i spremanje

  • Praktičan za putovanja

Elegantan dizajn s pomičnom glavom: jednostavna uporaba i spremanje

Elegantan dizajn s pomičnom glavom: jednostavna uporaba i spremanje

Philips steamer 5000 spreman je za korištenje kad i vi. Pomična glava omogućuje lako pakiranje za putovanje ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.

Uključite i krenite: spremno u nekoliko sekundi, bez daske za glačanje

Uključite i krenite: spremno u nekoliko sekundi, bez daske za glačanje

Iznimno jednostavan za uporabu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za glačanje - uklonite nabore s odjeće na vješalici.

Postavke Eco i Max: odaberite onu koja odgovara vašoj odjeći

Postavke Eco i Max: odaberite onu koja odgovara vašoj odjeći

Philips steamer 5000 pomoći će vam ukloniti dosadne nabore sa svakog odjevnog predmeta koji se može glačati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, s većim mlazom pare, izvrsna postavka za tvrdoglavije nabore i tkanine poput pamuka.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

28

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
1

28/05/2025

България

България

МНОГО ДОБЪР

Върши чудесна работа за тениски и деликатни материи. Малък и компактен, не заема място и пести време!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

28/05/2025

България

България

Изключително удобен

Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!

Prednosti

Удобен

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

24/05/2025

България

България

Great product - really recommend it!

I find it easy to use, with modern and simple design and I like the fact that I can take it with me when travelling!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Testirano s testnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnim vrstama grinja: Dermatophagoides farinae (muške i ženske odrasle grinje i ličinke)

  2. Nazivna snaga od 1400 W temelji se na aparatu priključenom na napajanje od 240 V. Stvarna nazivna snaga može se razlikovati ovisno o naponu.