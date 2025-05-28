2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Za osjetljivu odjeću i nezgodne nabore
Jednostavna upotreba i spremanje
Praktičan za putovanja
Philips steamer 5000 spreman je za korištenje kad i vi. Pomična glava omogućuje lako pakiranje za putovanje ili brzo i jednostavno spremanje kod kuće.
Iznimno jednostavan za uporabu, Philips steamer 5000 spreman je za samo 35 sekundi. Možete zaboraviti na staru dasku za glačanje - uklonite nabore s odjeće na vješalici.
Philips steamer 5000 pomoći će vam ukloniti dosadne nabore sa svakog odjevnog predmeta koji se može glačati. Eco je idealna postavka za uštedu energije - dok je Max, s većim mlazom pare, izvrsna postavka za tvrdoglavije nabore i tkanine poput pamuka.
4.9
od 5
28
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rain girl
28/05/2025
България
Dio promocije
МНОГО ДОБЪР
Върши чудесна работа за тениски и деликатни материи. Малък и компактен, не заема място и пести време!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
28/05/2025
България
Dio promocije
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Prednosti
Удобен
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
tsvetentse
24/05/2025
България
Dio promocije
Great product - really recommend it!
I find it easy to use, with modern and simple design and I like the fact that I can take it with me when travelling!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano s testnim sojevima bakterija/gljivica: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnim vrstama grinja: Dermatophagoides farinae (muške i ženske odrasle grinje i ličinke)
Nazivna snaga od 1400 W temelji se na aparatu priključenom na napajanje od 240 V. Stvarna nazivna snaga može se razlikovati ovisno o naponu.