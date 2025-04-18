2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kompaktno i sklopivo
Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Daska za glačanje nije potrebna
Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.
S ručnim steamer glačalom serije 3000 tvrtke Philips dolazi praktična torbica za putovanja ili lako spremanje doma.
Ručno steamer glačalo serije 3000 tvrtke Philips opremljeno je odvojivim spremnikom za vodu od 120 ml za parno glačanje do 1 odjevne kombinacije bez nadopunjavanja. Spremnik za vodu jednostavno se odvaja i puni u umivaoniku.
4.9
od 5
29
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
PUT9
18/04/2025
Україна
Provjereni kupac
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Prednosti
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Mane
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Dio promocije
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Prednosti
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.