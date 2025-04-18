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  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje

Serija 3000Steamer

STH3020/70

4.9
| (29) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rješenje
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Jednostavno uklanjanje nabora kod kuće i na putu

Kompaktno i sklopivo rješenje

  • Kompaktno i sklopivo

  • Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Daska za glačanje nije potrebna

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.

S torbicom za jednostavno spremanje

S torbicom za jednostavno spremanje

S ručnim steamer glačalom serije 3000 tvrtke Philips dolazi praktična torbica za putovanja ili lako spremanje doma.

Odvojivi spremnik za vodu od 120 ml za jednostavno punjenje

Odvojivi spremnik za vodu od 120 ml za jednostavno punjenje

Ručno steamer glačalo serije 3000 tvrtke Philips opremljeno je odvojivim spremnikom za vodu od 120 ml za parno glačanje do 1 odjevne kombinacije bez nadopunjavanja. Spremnik za vodu jednostavno se odvaja i puni u umivaoniku.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

29

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Provjereni kupac

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Prednosti

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Mane

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Prednosti

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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Upozorenja

  1. Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.