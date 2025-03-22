2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kompaktno i sklopivo
Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Daska za glačanje nije potrebna
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.
Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.
Zahvaljujući snazi od 1000 W, naš steamer proizvodi kontinuirani mlaz do 20 g/min.
5.0
od 5
32
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Toni-st
22/03/2025
Hrvatska
Odličan proizvod
Bila sam izuzetno sumnjičava prema ovom glačalu, ali stvarno je jednostavan, praktičan i dobro odradi što treba. Bluze i hlače više nisu problem, ispegla sve u 5 min. I zabavno je.
Prednosti
Glačanje male količine odjeće
Mane
Ako je velika obitelj, nije to za njih.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod
Odličan! Mali stane u kofer, a sve ispravi za par minuta. Super je sto se koristi običnu vodu iz slavine i stvori veliku količinu pare. Svaka preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Marija123
02/09/2022
Hrvatska
Jako brzo i korisno
Zauzima jako malo mjesta i može ga se nositi i na put, jako brzo napravi posao, izravna odjeću i osvježi ju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.