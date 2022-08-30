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  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje

Obustavljeno

Serija 3000Steamer

STH3010/70

4.8
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rješenje
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i praktičnost osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili u hodu.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Jednostavno uklanjanje nabora kod kuće i na putu

Kompaktno i sklopivo rješenje

  • Kompaktno i sklopivo

  • Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Daska za glačanje nije potrebna

Kompaktno i sklopivo steamer glačalo, jednostavno se upotrebljava i sprema

Kompaktno i sklopivo steamer glačalo, jednostavno se upotrebljava i sprema

Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.

1000 W s do neprekidnim mlazom pare od 20 g/min

1000 W s do neprekidnim mlazom pare od 20 g/min

Zahvaljujući snazi od 1000 W, naš steamer proizvodi kontinuirani mlaz do 20 g/min.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj steamer mi je spas u zadnji čas

Najviše volim kod ovog uređaja što je spreman za upotrebu za 30 sekunda. Vrlo je praktičan pa ga zato volim i koristiti. Dok se spremam vrlo često promijenim mišljene oko toga što obuci taj dan i zato volim svoj steamer. Vrlo brzo se zagrije i spasi moje muke te naravno vrlo dobro i opegla. Pokazao se dobar čak i na lanenim košuljama po ljeti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

29/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Kompaktan i moćan!

Super uređaj za one trenutke kada nešto treba na brzaka popeglati ili pofriškati odjeću koju ste možda već jednom obukli. Zgodan uređaj jer je malen i kompaktan pa ga možete lako ponijeti na put, a s njim dolazi i putna torbica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

11/01/2023

Česká republika

Česká republika

Konečně mě baví žehlení

S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

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Upozorenja

  1. Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.