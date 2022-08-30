2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kompaktno i sklopivo
Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Daska za glačanje nije potrebna
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.
Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.
Zahvaljujući snazi od 1000 W, naš steamer proizvodi kontinuirani mlaz do 20 g/min.
4.8
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Ovaj steamer mi je spas u zadnji čas
Najviše volim kod ovog uređaja što je spreman za upotrebu za 30 sekunda. Vrlo je praktičan pa ga zato volim i koristiti. Dok se spremam vrlo često promijenim mišljene oko toga što obuci taj dan i zato volim svoj steamer. Vrlo brzo se zagrije i spasi moje muke te naravno vrlo dobro i opegla. Pokazao se dobar čak i na lanenim košuljama po ljeti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Na_na
29/07/2022
Hrvatska
Kompaktan i moćan!
Super uređaj za one trenutke kada nešto treba na brzaka popeglati ili pofriškati odjeću koju ste možda već jednom obukli. Zgodan uređaj jer je malen i kompaktan pa ga možete lako ponijeti na put, a s njim dolazi i putna torbica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Somebody1
11/01/2023
Česká republika
Konečně mě baví žehlení
S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.