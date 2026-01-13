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  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje

Serija 3000Steamer

STH3010/30

5
| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rješenje
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Jednostavno uklanjanje nabora kod kuće i na putu

Kompaktno i sklopivo rješenje

  • Kompaktno i sklopivo

  • Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Daska za glačanje nije potrebna

Kompaktno i sklopivo steamer glačalo, jednostavno se upotrebljava i sprema

Kompaktno i sklopivo steamer glačalo, jednostavno se upotrebljava i sprema

Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.

1000 W s do neprekidnim mlazom pare od 20 g/min

1000 W s do neprekidnim mlazom pare od 20 g/min

Zahvaljujući snazi od 1000 W, naš steamer proizvodi kontinuirani mlaz do 20 g/min.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

13/01/2026

България

България

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

22/12/2024

България

България

Продукта е много ефективен и лесен за употреба.

Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.

Prednosti

Бърз,удобен и ефективен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Prednosti

Якісна робота

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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Upozorenja

  1. Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.