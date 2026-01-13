2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kompaktno i sklopivo
Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Daska za glačanje nije potrebna
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.
Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.
Zahvaljujući snazi od 1000 W, naš steamer proizvodi kontinuirani mlaz do 20 g/min.
5.0
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Уникат
13/01/2026
България
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Prednosti
Бърз,удобен и ефективен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Dio promocije
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Prednosti
Якісна робота
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.