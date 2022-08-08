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  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje
  • Kompaktno i sklopivo rješenje

Obustavljeno

Serija 3000Steamer

STH3000/20

4.3
| (39) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kompaktno i sklopivo rješenje
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i praktičnost osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili u hodu.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Jednostavno uklanjanje nabora kod kuće i na putu

Kompaktno i sklopivo rješenje

  • Kompaktno i sklopivo

  • Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Daska za glačanje nije potrebna

Kompaktno i sklopivo steamer glačalo, jednostavno se upotrebljava i sprema

Kompaktno i sklopivo steamer glačalo, jednostavno se upotrebljava i sprema

Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi

Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.

1000 W s do neprekidnim mlazom pare od 20 g/min

1000 W s do neprekidnim mlazom pare od 20 g/min

Zahvaljujući snazi od 1000 W, naš steamer proizvodi kontinuirani mlaz do 20 g/min.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

39

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

08/08/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlý pomocník

Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.

Prednosti

Rychlé a snadné používání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

funguje ;)

ruční napařovač funguje i ve vertikální poloze, oblečení ze sušičky mám vždy dost pokrčené a na trička, letní kalhoty a halenky to funguje ;). Pověsím to na ramínko a za pár minut je hotovo,

Prednosti

skladnost

Mane

malá nádobka na vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník

Opravdu skvělý pomocník, když se nechce člověku žehlit zastane skvěle svoji práci. Mužů jen doporučit

Prednosti

Je rychle k použit, funguje na jedničku

Mane

Zatím jsem žádné neobjevila

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

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Upozorenja

  1. Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.