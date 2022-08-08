2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kompaktno i sklopivo
Spremno za upotrebu za ˜30 sekundi
1000 W, do 20 g/min
Daska za glačanje nije potrebna
Naše ručno steamer glačalo serije 3000 dizajnirano je kako bi bilo lagano, kompaktno i sklopivo. Jednostavna upotreba i osiguravaju svježu odjeću bilo kada, bilo gdje. Ono je vaš idealan pratitelj za jednostavno i brzo dotjerivanje doma ili na putu.
Spremno za upotrebu za samo 30 sekundi. Svjetlo pokazuje kada ste spremni kako biste posao dovršili u tren oka. Bez čekanja, bez komplikacija.
Zahvaljujući snazi od 1000 W, naš steamer proizvodi kontinuirani mlaz do 20 g/min.
4.3
od 5
39
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Matka4
08/08/2022
Česká republika
Rychlý pomocník
Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.
Prednosti
Rychlé a snadné používání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Jitka82
11/05/2022
Česká republika
funguje ;)
ruční napařovač funguje i ve vertikální poloze, oblečení ze sušičky mám vždy dost pokrčené a na trička, letní kalhoty a halenky to funguje ;). Pověsím to na ramínko a za pár minut je hotovo,
Prednosti
skladnost
Mane
malá nádobka na vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Majinka
10/05/2022
Česká republika
Super pomocník
Opravdu skvělý pomocník, když se nechce člověku žehlit zastane skvěle svoji práci. Mužů jen doporučit
Prednosti
Je rychle k použit, funguje na jedničku
Mane
Zatím jsem žádné neobjevila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.