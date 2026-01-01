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  • Lako, svakodnevno uklanjanje nabora
  • Lako, svakodnevno uklanjanje nabora

Serija 3000 Samostojeći steamer s pomičnom daskom StyleBoard

STE3160/30

Lako, svakodnevno uklanjanje nabora
Uz samostojeći steamer tvrtke Philips serije 3000 provedite manje vremena na glačanje odjeće, a više vremena uživajući u njezinom nošenju. Integrirana, čvrsta ploča StyleBoard i velika šiljasta glava za paru olakšat će rad sa svakom zgužvanom odjećom.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Fleksibilan StyleBoard za bolje rezultate

Lako, svakodnevno uklanjanje nabora

  • StyleBoard pod nagibom

  • 3 postavke za paru

  • Šiljati vrh parne ploče

  • Snaga od 2000 W

Fleksibilan StyleBoard za bolje rezultate

Fleksibilan StyleBoard za bolje rezultate

Fleksibilni StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom tretiranja parom. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše tretiranje parom uz glatke rezultate od vrha do dna.

Zagrijava se za manje od 60 sekundi, tako da ste spremni za tren oka

Zagrijava se za manje od 60 sekundi, tako da ste spremni za tren oka

Samostojeći steamer spreman je za upotrebu za manje od 60 sekundi, idealno za odabir odjeće u posljednjem trenutku kad god vam zatreba.

Ubija do 99,9 % bakterija* za osvježavanje i uklanjanje neugodnih mirisa

Ubija do 99,9 % bakterija* za osvježavanje i uklanjanje neugodnih mirisa

Osim uklanjanja nabora, serija 3000 osvježava odjeću (i mekani namještaj, zavjese, igračke) i uklanja neugodne mirise tako što ubija do 99,9 % bakterija*.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Ispitano je u vanjskom institutu na E. coli, S. Aureus, C. Albicans kod uklanjanja nabora u trajanju od minute