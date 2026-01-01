2 godine jamstva
STE3160/30
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
StyleBoard pod nagibom
3 postavke za paru
Šiljati vrh parne ploče
Snaga od 2000 W
Fleksibilni StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom tretiranja parom. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše tretiranje parom uz glatke rezultate od vrha do dna.
Samostojeći steamer spreman je za upotrebu za manje od 60 sekundi, idealno za odabir odjeće u posljednjem trenutku kad god vam zatreba.
Osim uklanjanja nabora, serija 3000 osvježava odjeću (i mekani namještaj, zavjese, igračke) i uklanja neugodne mirise tako što ubija do 99,9 % bakterija*.
Recenzije
Ispitano je u vanjskom institutu na E. coli, S. Aureus, C. Albicans kod uklanjanja nabora u trajanju od minute