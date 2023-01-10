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  • Lako, svakodnevno uklanjanje nabora
  • Lako, svakodnevno uklanjanje nabora

Serija 3000Samostojeći steamer s pomičnom daskom StyleBoard

STE3150/20

4.6
| (20) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako, svakodnevno uklanjanje nabora
Uz samostojeći steamer tvrtke Philips serije 3000 provedite manje vremena na glačanje odjeće, a više vremena uživajući u njezinom nošenju. Integrirana, čvrsta ploča StyleBoard i velika šiljasta glava za paru olakšat će rad sa svakom zgužvanom odjećom.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Integrirani StyleBoard za bolje rezultate

Lako, svakodnevno uklanjanje nabora

  • Integrirana daska StyleBoard

  • 3 postavke za paru

  • Šiljati vrh parne ploče

  • Snaga od 2000 W

Integrirana daska StyleBoard za bolje glačanje

Integrirana daska StyleBoard za bolje glačanje

Daska StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom tretiranje parom. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše glačanje na paru uz glatke rezultate od vrha do dna.

Zagrijava se za manje od 60 sekundi, tako da ste spremni za tren oka

Zagrijava se za manje od 60 sekundi, tako da ste spremni za tren oka

Samostojeći steamer spreman je za upotrebu za manje od 60 sekundi, idealno za odabir odjeće u posljednjem trenutku kad god vam zatreba.

Ubija do 99,9 % bakterija* za osvježavanje i uklanjanje neugodnih mirisa

Ubija do 99,9 % bakterija* za osvježavanje i uklanjanje neugodnih mirisa

Osim uklanjanja nabora, serija 3000 osvježava odjeću (i mekani namještaj, zavjese, igračke) i uklanja neugodne mirise tako što ubija do 99,9 % bakterija*.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

20

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Prednosti

Потужний, зручний, довгий шнур

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Prednosti

Мало місця займає.і регулювання висоти

Mane

Нема

Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Prednosti

Швидкість

Mane

Не можна взяти зі собою у дорогу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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Upozorenja

  1. Ispitano je u vanjskom institutu na E. coli, S. Aureus, C. Albicans kod uklanjanja nabora u trajanju od minute