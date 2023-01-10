2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Integrirana daska StyleBoard
3 postavke za paru
Šiljati vrh parne ploče
Snaga od 2000 W
Daska StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom tretiranje parom. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše glačanje na paru uz glatke rezultate od vrha do dna.
Samostojeći steamer spreman je za upotrebu za manje od 60 sekundi, idealno za odabir odjeće u posljednjem trenutku kad god vam zatreba.
Osim uklanjanja nabora, serija 3000 osvježava odjeću (i mekani namještaj, zavjese, igračke) i uklanja neugodne mirise tako što ubija do 99,9 % bakterija*.
4.6
od 5
20
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Dio promocije
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Prednosti
Потужний, зручний, довгий шнур
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Dio promocije
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Prednosti
Мало місця займає.і регулювання висоти
Mane
Нема
Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Dio promocije
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Prednosti
Швидкість
Mane
Не можна взяти зі собою у дорогу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Ispitano je u vanjskom institutu na E. coli, S. Aureus, C. Albicans kod uklanjanja nabora u trajanju od minute