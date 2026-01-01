2 godine jamstva
STE1040/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Integrirana daska StyleBoard
3 postavke za paru
36 g/min kontinuirane pare
Uklanja do 99,9 % bakterija*
Veliki spremnik za vodu od 1,8 l može se odvojiti za jednostavno ulijevanje kako biste dugo glačali bez prekida.
Sustav za paru proizvodi snažnu kontinuiranu paru od 36 g/min kako biste mogli izglačati u samo nekoliko poteza
Postavite željenu postavku pare za optimalne rezultate na različitim tkaninama. Upotrijebite malu količinu pare za tanje tkanine, a postavku snažnije pare za deblje tkanine i kapute.
Recenzije
testirao institut treće strane na bakterije E. Coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi