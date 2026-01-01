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  • Jednostavno glačanje svih vrsta tkanina
  • Jednostavno glačanje svih vrsta tkanina

Serija 1000Samostojeće steamer glačalo

STE1040/20

Jednostavno glačanje svih vrsta tkanina
Philips steamer glačalo serije 1000 vaš je svakodnevni uređaj za jednostavno glačanje. Zahvaljujući više postavki pare i velikom spremniku za vodu, možete brzo i učinkovito glačati sve vrste tkanina bez prekida.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Dugotrajna para uz spremnik za vodu od 1,8 l

Jednostavno glačanje svih vrsta tkanina

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Integrirana daska StyleBoard

  • 3 postavke za paru

  • 36 g/min kontinuirane pare

  • Uklanja do 99,9 % bakterija*

Veliki i odvojivi spremnik za vodu

Veliki i odvojivi spremnik za vodu

Veliki spremnik za vodu od 1,8 l može se odvojiti za jednostavno ulijevanje kako biste dugo glačali bez prekida.

Kontinuirana para do 36 g/min

Kontinuirana para do 36 g/min

Sustav za paru proizvodi snažnu kontinuiranu paru od 36 g/min kako biste mogli izglačati u samo nekoliko poteza

Više postavki pare za bolje rezultate

Više postavki pare za bolje rezultate

Postavite željenu postavku pare za optimalne rezultate na različitim tkaninama. Upotrijebite malu količinu pare za tanje tkanine, a postavku snažnije pare za deblje tkanine i kapute.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. testirao institut treće strane na bakterije E. Coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi