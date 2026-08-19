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SSC5001/10
Personalizacija kućnog doživljaja slušanja
Uživajte u glasnijem i jasnijem zvuku televizora bez ometanja ukućana zahvaljujući laganim bežičnim slušalicama za televizor SSC5001 s tehnologijom AudioBoost. Uz funkcije automatskog uključivanja/isključivanja i automatskog odabira kanala život će vam biti još praktičniji.
Pogonske jedinice od 15 mm / zatv. tip
Slušalice koje se umeću u uho
Neodimijske pogonske jedinice od 15 mm pružaju jasan i glasan zvuk. Digitalna bežična veza omogućuje visokokvalitetan prijenos i tako osigurava najbolji zvuk u klasi.
Jednim gumbom isključite zvuk televizora i mikrofon u slušalicama za televizor s tehnologijom AudioBoost izolirat će glasove i zvukove u vašem okruženju i istaknuti ih u vašim ušima. Uživajte u jasnijim razgovorima s obitelji i bolje čujte zvukove iz okruženja.
Za aktivaciju slušalica za televizor s tehnologijom AudioBoost nikada nećete trebati pritisnuti gumb. Pametni mehanizam automatski otkriva da ste stavili slušalice i automatski ih uključuje ili isključuje. Više nikada ne morate brinuti o zaboravljanju isključivanja slušalica.
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