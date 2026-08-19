Ambijentalni način rada za isticanje glasova i bolji zvuk razgovora

Jednim gumbom isključite zvuk televizora i mikrofon u slušalicama za televizor s tehnologijom AudioBoost izolirat će glasove i zvukove u vašem okruženju i istaknuti ih u vašim ušima. Uživajte u jasnijim razgovorima s obitelji i bolje čujte zvukove iz okruženja.