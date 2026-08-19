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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pakiranja

Obustavljeno

Bežične slušalice za televizor s tehn. AudioBoost

SSC5001/10

Personalizacija kućnog doživljaja slušanja

Uživajte u glasnijem i jasnijem zvuku televizora bez ometanja ukućana zahvaljujući laganim bežičnim slušalicama za televizor SSC5001 s tehnologijom AudioBoost. Uz funkcije automatskog uključivanja/isključivanja i automatskog odabira kanala život će vam biti još praktičniji.

Pogledajte sve prednosti

Personalizacija kućnog doživljaja slušanja

  • Pogonske jedinice od 15 mm / zatv. tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

Neodimijske pogonske jedinice od 15 mm pružaju jasan i glasan zvuk

Neodimijske pogonske jedinice od 15 mm pružaju jasan i glasan zvuk

Neodimijske pogonske jedinice od 15 mm pružaju jasan i glasan zvuk. Digitalna bežična veza omogućuje visokokvalitetan prijenos i tako osigurava najbolji zvuk u klasi.

Ambijentalni način rada za isticanje glasova i bolji zvuk razgovora

Jednim gumbom isključite zvuk televizora i mikrofon u slušalicama za televizor s tehnologijom AudioBoost izolirat će glasove i zvukove u vašem okruženju i istaknuti ih u vašim ušima. Uživajte u jasnijim razgovorima s obitelji i bolje čujte zvukove iz okruženja.

Automatsko uključivanje/isključivanje kad se slušalice nose/skinu

Automatsko uključivanje/isključivanje kad se slušalice nose/skinu

Za aktivaciju slušalica za televizor s tehnologijom AudioBoost nikada nećete trebati pritisnuti gumb. Pametni mehanizam automatski otkriva da ste stavili slušalice i automatski ih uključuje ili isključuje. Više nikada ne morate brinuti o zaboravljanju isključivanja slušalica.

Tehničke specifikacije

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