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Obustavljeno

Perfect replacementUniverzalni daljinski upravljač

SRP2018/10

3

| (7) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Univerzalni daljinski upravljač 8 u 1.

Zamjena za do 8 daljinskih upravljača, primjerice za televizor, satelitski prijemnik, multimedijski reproduktor, Blue-ray, DVD, soundbar, igraću konzolu, pomoćni uređaj i još njih. Lako postavljanje s pomoću biblioteke kodova ili kopiranjem postojećeg daljinskog upravljača upotrebom funkcije učenja.

Pogledajte sve prednosti

S funkcijom učenja

Univerzalni daljinski upravljač 8 u 1.

  • 8-u-1

  • Pametna tipka

  • Funkcija učenja

Bilo koju tipku daljinskog upravljača lako je prilagoditi.

Kopirajte bilo koju tipku postojećeg daljinskog upravljača s pomoću funkcije učenja. Bilo koju tipku daljinskog upravljača lako je prilagoditi radi praktične uporabe.

Kompatibilan s do 2000 popularnih robnih marki

Pametna tipka jednim dodirom otvara izbornik aplikacija na televizoru

Pristupajte biblioteci aplikacija pametnog televizora s pomoću pametne tipke. Lako odaberite i postavite kod iz biblioteke kodova.

Tehničke specifikacije

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 308.2 kB
  • 21 July 2026

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