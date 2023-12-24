Obustavljeno
Univerzalni daljinski upravljač 8 u 1.
Zamjena za do 8 daljinskih upravljača, primjerice za televizor, satelitski prijemnik, multimedijski reproduktor, Blue-ray, DVD, soundbar, igraću konzolu, pomoćni uređaj i još njih. Lako postavljanje s pomoću biblioteke kodova ili kopiranjem postojećeg daljinskog upravljača upotrebom funkcije učenja.
8-u-1
Pametna tipka
Funkcija učenja
Kopirajte bilo koju tipku postojećeg daljinskog upravljača s pomoću funkcije učenja. Bilo koju tipku daljinskog upravljača lako je prilagoditi radi praktične uporabe.
Pristupajte biblioteci aplikacija pametnog televizora s pomoću pametne tipke. Lako odaberite i postavite kod iz biblioteke kodova.