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  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
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  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
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  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
  • Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*

100 dana povrata novca

100 dana povrata novca

Shaver S9000 PrestigeElektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

SP9862/14

4.7
| (492) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*
Otkrijte nevjerojatno glatko i precizno brijanje – čak i na 7-dnevnoj bradi uz S9000 Prestige tvrtke Philips. Opremljen SkinIQ tehnologijom, aparat za brijanje detektira i prilagođava se vama za najbolji osjećaj brijanja do sad.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinIQ

Nevjerojatno nježno i glatko brijanje*

  • Oštrice NanoTech Dual Precision

  • Sustav ovjesa za potpunu kontrolu

  • Digitalni motor Top-spin

  • Premaz Superb SkinGlide

Izuzetno snažne oštrice koje se same oštre za vrhunski osjećaj brijanja

Izuzetno snažne oštrice koje se same oštre za vrhunski osjećaj brijanja

Oštrice NanoTech Dual Precision s do 150 000 podrezivanja u minuti osiguravaju iznimno glatko brijanje na razini kože. Ojačane nano česticama, 72 oštrice koje se same oštre imaju izuzetno snažne i dugotrajne oštre rubove za vrhunsku glatkoću prilikom svakog brijanja.

Savršen položaj oštrica za maksimalnu preciznost

Savršen položaj oštrica za maksimalnu preciznost

Kako bi se izbjegli čupanje i nelagoda, Philips S9000 Prestige ima izuzetno precizan sustav ovjesa koji osigurava savršen položaj oštrica radi postizanja maksimalne preciznosti rezanja.

Učinkovitost brijanja velike brzine

Učinkovitost brijanja velike brzine

Maksimalni broj okretaja za maksimalnu učinkovitost, najnapredniji digitalni motor tvrtke Philips osigurava precizno brijanje bez obzira na oblik lica ili gustoću dlačica.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

492

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

14/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Philips Shaver S9000 Prestige

Koristim navedeni uređaj 2 godine,najpametniji ulog novaca zadnjih par godina, uređaj je vrhunski kako za bradu tako i za glavu što je u mome slučaju.

Prednosti

Da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

13/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličaaaan aparat!

Muž mi je prezadovoljan ovim aparatom! Oštrice su mu odlične i više nego odlično izvršava svoj zadatak!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

10/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlične značajke!

Odličan proizvod, super značajke. Svima preporučujem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

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