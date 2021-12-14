2 godine jamstva
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice NanoTech Dual Precision
Sustav ovjesa za potpunu kontrolu
Digitalni motor Top-spin
Premaz Superb SkinGlide
Oštrice NanoTech Dual Precision s do 150 000 podrezivanja u minuti osiguravaju iznimno glatko brijanje na razini kože. Ojačane nano česticama, 72 oštrice koje se same oštre imaju izuzetno snažne i dugotrajne oštre rubove za vrhunsku glatkoću prilikom svakog brijanja.
Kako bi se izbjegli čupanje i nelagoda, Philips S9000 Prestige ima izuzetno precizan sustav ovjesa koji osigurava savršen položaj oštrica radi postizanja maksimalne preciznosti rezanja.
Maksimalni broj okretaja za maksimalnu učinkovitost, najnapredniji digitalni motor tvrtke Philips osigurava precizno brijanje bez obzira na oblik lica ili gustoću dlačica.
Nagrade
4.7
od 5
492
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrco28
14/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Philips Shaver S9000 Prestige
Koristim navedeni uređaj 2 godine,najpametniji ulog novaca zadnjih par godina, uređaj je vrhunski kako za bradu tako i za glavu što je u mome slučaju.
Prednosti
Da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Mon32
13/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Odličaaaan aparat!
Muž mi je prezadovoljan ovim aparatom! Oštrice su mu odlične i više nego odlično izvršava svoj zadatak!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Anny123
10/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Odlične značajke!
Odličan proizvod, super značajke. Svima preporučujem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
756 recenzija od strane 7 brijača i 108 potrošača u Njemačkoj