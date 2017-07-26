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Obustavljeno

Slušalice

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dodatna snaga basa

Uživajte u snažnim basovima slušalica s kopčom za uho koje su dizajnirane za udobnost, stabilnost i vrhunske radne karakteristike.

Pogledajte sve prednosti

za snažan zvuk

Dodatna snaga basa

  • Pogonske jed. od 15mm / otvoreni tip

  • Slušalice s kukicom za uho

Asimetričan kabel miče kabele s puta

Ovo jednostavno, a ipak jako učinkovito rješenje protiv zaplitanja kabela uistinu funkcionira i omogućava vam da kabel objesite iza vrata umjesto ispod brade.

Zaobljeni držač za uho omogućuje udobnije i stabilnije nošenje

Držač za uho ostaje iza vašeg uha čak i kada se krećete te će slušalica uvijek ostati na mjestu, a zvuk će biti sjajan. To je dio koji dodiruje stražnji dio vašeg uha i slušalice zadržava u uhu

Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Prednosti

Dźwięk, Wygoda, Design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki

Datum upotrebe 2019-03-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki

Datum upotrebe 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki

Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki

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