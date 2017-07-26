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Dodatna snaga basa
Uživajte u snažnim basovima slušalica s kopčom za uho koje su dizajnirane za udobnost, stabilnost i vrhunske radne karakteristike.
Pogonske jed. od 15mm / otvoreni tip
Slušalice s kukicom za uho
Ovo jednostavno, a ipak jako učinkovito rješenje protiv zaplitanja kabela uistinu funkcionira i omogućava vam da kabel objesite iza vrata umjesto ispod brade.
Držač za uho ostaje iza vašeg uha čak i kada se krećete te će slušalica uvijek ostati na mjestu, a zvuk će biti sjajan. To je dio koji dodiruje stražnji dio vašeg uha i slušalice zadržava u uhu
Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.
4.6
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Slušalice
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Wygoda, Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki
Datum upotrebe 2019-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki
Datum upotrebe 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki
Ova recenzija je napravljena za SHS3300BK Słuchawki