2 godine jamstva
Obustavljeno
SHQ6500CL/00
Prilagođene za upotrebu na otvorenom
Bluetooth®
Otporne na znoj / vodootporne
Slušalice koje se umeću u ušnu školjku
Uživajte u kvalitetnom zvuku koji neće blokirati svijet oko vas. Otvoreni akustički dizajn propušta zvukove okruženja kako biste mogli biti svjesni toga što se događa oko vas te kako biste mogli sigurnije vježbati na otvorenom.
Vrhovi u obliku slova C obloženi gumom drže slušalice Actionfit čvrsto u uhu kako biste se mogli usredotočiti na vježbanje, a ne na položaj slušalica.
Tehnologija Bluetooth omogućava bežičnu reprodukciju glazbe bez komplikacija.
3.3
od 5
7
Recenzije
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Prednosti
Jakość wykonania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Prednosti
Dźwięk oraz lekkość
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Stvarni rezultati mogu se razlikovati