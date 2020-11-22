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  • POMAKNITE SVOJE GRANICE, bežično
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE, bežično
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE, bežično
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  • POMAKNITE SVOJE GRANICE, bežično
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE, bežično

Obustavljeno

Bluetooth® sportske slušalice

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Recenzije
POMAKNITE SVOJE GRANICE, bežično
Bežične sportske slušalice Philips Actionfit RunFree vaš trening podižu na novu razinu slobode i energije. Svojim sigurnim pristajanjem, robusnim vodootpornim dizajnom i snažnim basovima dizajnirane su da vas dodatno aktiviraju.
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Bežične sportske slušalice koje se umeću u ušnu školjku

POMAKNITE SVOJE GRANICE, bežično

  • Prilagođene za upotrebu na otvorenom

  • Bluetooth®

  • Otporne na znoj / vodootporne

  • Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Otvorena akustika propušta zvuk za povećanje svjesnosti i sigurnosti

Otvorena akustika propušta zvuk za povećanje svjesnosti i sigurnosti

Uživajte u kvalitetnom zvuku koji neće blokirati svijet oko vas. Otvoreni akustički dizajn propušta zvukove okruženja kako biste mogli biti svjesni toga što se događa oko vas te kako biste mogli sigurnije vježbati na otvorenom.

Guma kapica otporna na klizanje drži slušalice u ušima – uvijek.

Guma kapica otporna na klizanje drži slušalice u ušima – uvijek.

Vrhovi u obliku slova C obloženi gumom drže slušalice Actionfit čvrsto u uhu kako biste se mogli usredotočiti na vježbanje, a ne na položaj slušalica.

Bluetooth bežično povezivanje za treninge bez zapetljavanja

Bluetooth bežično povezivanje za treninge bez zapetljavanja

Tehnologija Bluetooth omogućava bežičnu reprodukciju glazbe bez komplikacija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.3

od 5

7

Recenzije

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Prednosti

Jakość wykonania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Prednosti

Dźwięk oraz lekkość

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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