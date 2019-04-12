2 godine jamstva
Obustavljeno
SHQ3405BL/00
Prilagođene za upotrebu u zatvorenom
Otporne na znoj / vodootporne
kukica za uho
Isporučuju se s 3 para umetaka za uši različitih veličina koje nude najbolje moguće prianjanje.
Zahvaljujući patentiranoj prilagodljivoj kukici za uho, slušalice ActionFit osiguravaju prianjanje koje je sigurno, a ipak udobno. Samo zakvačite slušalice na uši i gurnite prilagodljivu kukicu prema gore ili dolje kako biste je prilagodili ušima. Sada ste spremni za svladavanje bilo kojeg treninga ili terena – vaše slušalice ostat će na ušima, bez obzira na sve.
Vaše slušalice ActionFit dizajnirane su za izdržljivost i snagu. Njihov kabel obložen kevlarom dobro je zaštićen od cijepanja i lomljenja, a može odoljeti ekstremnim okruženjima – i treninzima.
3.0
od 5
2
Recenzije
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu