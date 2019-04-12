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  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
  • POMAKNITE SVOJE GRANICE
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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice s mikrofonom

SHQ3405BL/00

3
| (2) Recenzije
POMAKNITE SVOJE GRANICE
Slušalice Philips Actionfit NoLimits pomoći će vam da ostanete fokusirani i motivirani onda kad vam je to najpotrebnije. Uz prilagodljivu kukicu za uho i lagan dizajn otporan na znoj, moći ćete uživati u vrhunskim slušalicama čiji intenzitet odgovara onom vaših vježbi.
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Prilagodljive sportske slušalice s držačima za uši

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  • Prilagođene za upotrebu u zatvorenom

  • Otporne na znoj / vodootporne

  • kukica za uho

3 veličine umetaka za uši za optimalno pristajanje

3 veličine umetaka za uši za optimalno pristajanje

Isporučuju se s 3 para umetaka za uši različitih veličina koje nude najbolje moguće prianjanje.

Patentirana prilagodljiva kukica za uši osigurava savršeno pristajanje

Patentirana prilagodljiva kukica za uši osigurava savršeno pristajanje

Zahvaljujući patentiranoj prilagodljivoj kukici za uho, slušalice ActionFit osiguravaju prianjanje koje je sigurno, a ipak udobno. Samo zakvačite slušalice na uši i gurnite prilagodljivu kukicu prema gore ili dolje kako biste je prilagodili ušima. Sada ste spremni za svladavanje bilo kojeg treninga ili terena – vaše slušalice ostat će na ušima, bez obzira na sve.

Kabel ojačan Kevlar® vlaknima za vrhunsku izdržljivost

Kabel ojačan Kevlar® vlaknima za vrhunsku izdržljivost

Vaše slušalice ActionFit dizajnirane su za izdržljivost i snagu. Njihov kabel obložen kevlarom dobro je zaštićen od cijepanja i lomljenja, a može odoljeti ekstremnim okruženjima – i treninzima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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