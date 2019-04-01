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POMAKNITE SVOJE GRANICE
Slušalice Philips Actionfit NoLimits pomoći će vam da ostanete fokusirani i motivirani onda kad vam je to najpotrebnije. Uz prilagodljivu kukicu za uho i lagan dizajn otporan na znoj, moći ćete uživati u vrhunskim slušalicama čiji intenzitet odgovara onom vaših vježbi.
Prilagođene za upotrebu u zatvorenom
Otporne na znoj / vodootporne
kukica za uho
Zahvaljujući patentiranoj prilagodljivoj kukici za uho, slušalice ActionFit osiguravaju prianjanje koje je sigurno, a ipak udobno. Samo zakvačite slušalice na uši i gurnite prilagodljivu kukicu prema gore ili dolje kako biste je prilagodili ušima. Sada ste spremni za svladavanje bilo kojeg treninga ili terena – vaše slušalice ostat će na ušima, bez obzira na sve.
Slušalice koje se umeću u uho čvrsto zatvaraju ušni kanal, što rezultira odličnim efektom zvučne izolacije. Ergonomske akustičke cijevi pritom osiguravaju optimalno prianjanje.
Vaše slušalice ActionFit imaju masu od samo 7,1 g, što ih čini izuzetno laganima i ugodnima za nošenje. Zapravo, jedva da ćete ih i osjetiti tijekom vježbanja – samo ćete čuti vrhunski, snažni zvuk koji vas drži usredotočenima i motiviranima.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники