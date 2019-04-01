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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice

SHQ3400CL/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

POMAKNITE SVOJE GRANICE

Slušalice Philips Actionfit NoLimits pomoći će vam da ostanete fokusirani i motivirani onda kad vam je to najpotrebnije. Uz prilagodljivu kukicu za uho i lagan dizajn otporan na znoj, moći ćete uživati u vrhunskim slušalicama čiji intenzitet odgovara onom vaših vježbi.

Pogledajte sve prednosti

Prilagodljive sportske slušalice s držačima za uši

POMAKNITE SVOJE GRANICE

  • Prilagođene za upotrebu u zatvorenom

  • Otporne na znoj / vodootporne

  • kukica za uho

Patentirana prilagodljiva kukica za uši osigurava savršeno pristajanje

Zahvaljujući patentiranoj prilagodljivoj kukici za uho, slušalice ActionFit osiguravaju prianjanje koje je sigurno, a ipak udobno. Samo zakvačite slušalice na uši i gurnite prilagodljivu kukicu prema gore ili dolje kako biste je prilagodili ušima. Sada ste spremni za svladavanje bilo kojeg treninga ili terena – vaše slušalice ostat će na ušima, bez obzira na sve.

Prepustite se treningu uz zvučnu izolaciju

Slušalice koje se umeću u uho čvrsto zatvaraju ušni kanal, što rezultira odličnim efektom zvučne izolacije. Ergonomske akustičke cijevi pritom osiguravaju optimalno prianjanje.

Ekstremna udobnost za vježbanje: iznimno lagane slušalice od 7,1 g

Vaše slušalice ActionFit imaju masu od samo 7,1 g, što ih čini izuzetno laganima i ugodnima za nošenje. Zapravo, jedva da ćete ih i osjetiti tijekom vježbanja – samo ćete čuti vrhunski, snažni zvuk koji vas drži usredotočenima i motiviranima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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