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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice s mikrofonom

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

POMAKNITE SVOJE GRANICE

Sportske slušalice Philips Actionfit RunWild olakšat će vam postizanje novih rekorda. Lagane su poput pera i vodootporne te prilagodljivog oblika. Osim toga, snažne pogonske jedinice omogućavaju reprodukciju dubokih basova koji će vas dodatno aktivirati.

Pogledajte sve prednosti

Prilagodljive sportske slušalice koje se umeću u ušnu školjku

POMAKNITE SVOJE GRANICE

  • Prilagođene za upotrebu na otvorenom

  • Otporne na znoj / vodootporne

  • Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Otvorena akustika propušta zvuk za povećanje svjesnosti i sigurnosti

Otvorena akustika propušta zvuk za povećanje svjesnosti i sigurnosti

Uživajte u kvalitetnom zvuku koji neće blokirati svijet oko vas. Otvoreni akustički dizajn propušta zvukove okruženja kako biste mogli biti svjesni toga što se događa oko vas te kako biste mogli sigurnije vježbati na otvorenom.

Otvoreni akustički dizajn omogućava vam da pratite što se događa oko vas

Ove slušalice ActionFit ne blokiraju vanjske zvukove, tako da možete pratiti što se događa u okolini i budete zaštićeni, naročito kada vježbate na otvorenom. Otvorena akustička platforma pruža kvalitetan zvuk bez izolacije svijeta oko vas.

U kompletu je kopča za kabel za vježbanje bez zaplitanja

U kompletu je kopča za kabel za vježbanje bez zaplitanja

Zahvaljujući kopči, kabeli vam neće smetati dok naporno vježbate.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Prednosti

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Mane

Ništa

Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum upotrebe 2019-11-24

Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum upotrebe 2019-11-24

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Prednosti

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2019-03-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2019-03-23

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Prednosti

cena , jakosc

Mane

kabel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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Upozorenja

  1. kapice za uši su perive, mikrofon nije