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POMAKNITE SVOJE GRANICE
Sportske slušalice Philips Actionfit RunWild olakšat će vam postizanje novih rekorda. Lagane su poput pera i vodootporne te prilagodljivog oblika. Osim toga, snažne pogonske jedinice omogućavaju reprodukciju dubokih basova koji će vas dodatno aktivirati.
Prilagođene za upotrebu na otvorenom
Otporne na znoj / vodootporne
Slušalice koje se umeću u ušnu školjku
Uživajte u kvalitetnom zvuku koji neće blokirati svijet oko vas. Otvoreni akustički dizajn propušta zvukove okruženja kako biste mogli biti svjesni toga što se događa oko vas te kako biste mogli sigurnije vježbati na otvorenom.
Ove slušalice ActionFit ne blokiraju vanjske zvukove, tako da možete pratiti što se događa u okolini i budete zaštićeni, naročito kada vježbate na otvorenom. Otvorena akustička platforma pruža kvalitetan zvuk bez izolacije svijeta oko vas.
Zahvaljujući kopči, kabeli vam neće smetati dok naporno vježbate.
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Prednosti
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Mane
Ništa
Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum upotrebe 2019-11-24
Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum upotrebe 2019-11-24
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Prednosti
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2019-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2019-03-23
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Prednosti
cena , jakosc
Mane
kabel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
kapice za uši su perive, mikrofon nije