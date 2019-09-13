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Dajte sve od sebe
Iznimno lagane slušalice SHQ1255 savršene su za vježbanje u teretani i trčanje. Otporne slušalice jamče snažan bas i udobno pristajanje.
Pogon. jedinice od 13,6 mm / poluz. tip
Slušalice s kukicom za uho
Snažne pogonske jedinice od 13,6 mm pružaju dojmljivu zvučnu kulisu s dubokim i dinamičnim basom za održavanje motivacije – i kretanja. Pogonske jedinice vrhunske kvalitete osiguravaju živopisan zvuk i motiviraju vas tijekom bilo kojeg treninga.
Ostanite povezani. Ugrađeni mikrofon i kontrole praćenja (IPX2) omogućavaju vam brzu i jednostavnu promjenu glazbe te javljanje na pozive dok trenirate.
Ove slušalice ActionFit ne blokiraju vanjske zvukove, tako da možete pratiti što se događa u okolini i budete zaštićeni, naročito kada vježbate na otvorenom. Otvorena akustička platforma pruža kvalitetan zvuk bez izolacije svijeta oko vas.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem