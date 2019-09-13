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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice s mikrofonom

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dajte sve od sebe

Iznimno lagane slušalice SHQ1255 savršene su za vježbanje u teretani i trčanje. Otporne slušalice jamče snažan bas i udobno pristajanje.

Pogledajte sve prednosti

Otporne na znoj

Dajte sve od sebe

  • Pogon. jedinice od 13,6 mm / poluz. tip

  • Slušalice s kukicom za uho

Pogonske jedinice od 13,6 mm pružaju snažan zvuk

Snažne pogonske jedinice od 13,6 mm pružaju dojmljivu zvučnu kulisu s dubokim i dinamičnim basom za održavanje motivacije – i kretanja. Pogonske jedinice vrhunske kvalitete osiguravaju živopisan zvuk i motiviraju vas tijekom bilo kojeg treninga.

Kontrolirajte svoju glazbu i javljajte se na pozive za vrijeme treninga

Ostanite povezani. Ugrađeni mikrofon i kontrole praćenja (IPX2) omogućavaju vam brzu i jednostavnu promjenu glazbe te javljanje na pozive dok trenirate.

Otvoreni akustički dizajn omogućava vam da pratite što se događa oko vas

Ove slušalice ActionFit ne blokiraju vanjske zvukove, tako da možete pratiti što se događa u okolini i budete zaštićeni, naročito kada vježbate na otvorenom. Otvorena akustička platforma pruža kvalitetan zvuk bez izolacije svijeta oko vas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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