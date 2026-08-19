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SHQ1250TBK/00
Dajte sve od sebe
Iznimno lagane slušalice SHQ1250 savršene su za vježbanje u teretani i trčanje. Otporne slušalice jamče snažan bas i udobno pristajanje.
Pogon. jedinice od 13,6 mm / poluz. tip
Slušalice s kukicom za uho
Snažne pogonske jedinice od 13,6 mm pružaju dojmljivu zvučnu kulisu s dubokim i dinamičnim basom za održavanje motivacije – i kretanja. Pogonske jedinice vrhunske kvalitete osiguravaju živopisan zvuk i motiviraju vas tijekom bilo kojeg treninga.
Ove slušalice ActionFit ne blokiraju vanjske zvukove, tako da možete pratiti što se događa u okolini i budete zaštićeni, naročito kada vježbate na otvorenom. Otvorena akustička platforma pruža kvalitetan zvuk bez izolacije svijeta oko vas.
Kukica za uho osigurava stabilnost i udobno pristajanje.
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