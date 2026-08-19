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Obustavljeno

ActionFitSportske slušalice

SHQ1250TBK/00

Dajte sve od sebe

Iznimno lagane slušalice SHQ1250 savršene su za vježbanje u teretani i trčanje. Otporne slušalice jamče snažan bas i udobno pristajanje.

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Otporne na znoj

Dajte sve od sebe

  • Pogon. jedinice od 13,6 mm / poluz. tip

  • Slušalice s kukicom za uho

Pogonske jedinice od 13,6 mm pružaju snažan zvuk

Snažne pogonske jedinice od 13,6 mm pružaju dojmljivu zvučnu kulisu s dubokim i dinamičnim basom za održavanje motivacije – i kretanja. Pogonske jedinice vrhunske kvalitete osiguravaju živopisan zvuk i motiviraju vas tijekom bilo kojeg treninga.

Otvoreni akustički dizajn omogućava vam da pratite što se događa oko vas

Ove slušalice ActionFit ne blokiraju vanjske zvukove, tako da možete pratiti što se događa u okolini i budete zaštićeni, naročito kada vježbate na otvorenom. Otvorena akustička platforma pruža kvalitetan zvuk bez izolacije svijeta oko vas.

Kukica za uho za stabilnost i udobnost

Kukica za uho osigurava stabilnost i udobno pristajanje.

Tehničke specifikacije

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