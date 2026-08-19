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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroSlušalice preko ušiju za uporabu u zatvorenom

SHP9500CY/00

The Freddie

Oh, vaš su najbolji prijatelj! Voljenoj glazbi pružite zvuk koji zaslužuje uz ove žične slušalice otvorenog dizajna i klasičnog izgleda. Napravljene za slušanje kod kuće, mogu se pohvaliti mogućnostima podešavanja za prave audiofile, privlačnim retro stilom i modernom udobnošću.

Pogledajte sve prednosti

The Freddie

  • Retro dizajn, iskričav zvuk

  • Žične slušalice otvorenog dizajna

  • Ukošene pogonske jedinice od 50 mm

  • Udobne za dugotrajno slušanje

Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti

Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti

Kožne hlače, vaša najbolja košulja i ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju u retro izgledu 70-ih. Bilo da se krećete u ritmu zvukova gramofonskih ploča iz prošlosti ili slušate najnoviji singl, vrijeme je da se opustite i uronite u topao, autentičan zvuk.

Slušalice otvorenog dizajna koje se stavljaju preko ušiju. Približite se svojoj glazbi

Slušalice otvorenog dizajna koje se stavljaju preko ušiju. Približite se svojoj glazbi

Otvoreni dizajn omogućuje vam da osjetite sam duh glazbe koju slušate. Zahvaljujući dizajnu bez barijera koje zadržavaju zvuk, uživat ćete u prožimajućoj, prostranoj reprodukciji zvuka koja razdvaja glasove i instrumente kako biste mogli osjetiti profinjen zvuk svake note. Kao da ste u studiju s omiljenom glazbenom skupinom.

Ukošene neodimijske pogonske jedinice od 50 mm. Autentičan hi-fi zvuk

Ukošene neodimijske pogonske jedinice od 50 mm. Autentičan hi-fi zvuk

Neodimijske pogonske jedinice osmišljene su u dizajnu s nagibom od 15 stupnjeva koji se prilagođava prirodnoj geometriji uha i osigurava optimalnu točnost pri osluškivanju svake frekvencije. Dobivate iskričave visoke, kontrolirane niske te raskošne i prirodne srednje tonove. Savršene za svaku vrstu glazbe koju na njima želite slušati.

Tehničke specifikacije

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