Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti

Kožne hlače, vaša najbolja košulja i ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju u retro izgledu 70-ih. Bilo da se krećete u ritmu zvukova gramofonskih ploča iz prošlosti ili slušate najnoviji singl, vrijeme je da se opustite i uronite u topao, autentičan zvuk.