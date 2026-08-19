SHP9500CY/00
The Freddie
Oh, vaš su najbolji prijatelj! Voljenoj glazbi pružite zvuk koji zaslužuje uz ove žične slušalice otvorenog dizajna i klasičnog izgleda. Napravljene za slušanje kod kuće, mogu se pohvaliti mogućnostima podešavanja za prave audiofile, privlačnim retro stilom i modernom udobnošću.
Retro dizajn, iskričav zvuk
Žične slušalice otvorenog dizajna
Ukošene pogonske jedinice od 50 mm
Udobne za dugotrajno slušanje
Kožne hlače, vaša najbolja košulja i ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju u retro izgledu 70-ih. Bilo da se krećete u ritmu zvukova gramofonskih ploča iz prošlosti ili slušate najnoviji singl, vrijeme je da se opustite i uronite u topao, autentičan zvuk.
Otvoreni dizajn omogućuje vam da osjetite sam duh glazbe koju slušate. Zahvaljujući dizajnu bez barijera koje zadržavaju zvuk, uživat ćete u prožimajućoj, prostranoj reprodukciji zvuka koja razdvaja glasove i instrumente kako biste mogli osjetiti profinjen zvuk svake note. Kao da ste u studiju s omiljenom glazbenom skupinom.
Neodimijske pogonske jedinice osmišljene su u dizajnu s nagibom od 15 stupnjeva koji se prilagođava prirodnoj geometriji uha i osigurava optimalnu točnost pri osluškivanju svake frekvencije. Dobivate iskričave visoke, kontrolirane niske te raskošne i prirodne srednje tonove. Savršene za svaku vrstu glazbe koju na njima želite slušati.
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