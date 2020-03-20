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  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
  • Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja

Slušalice za TV sa žicom

SHP2500/10

4.2
| (33) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja
Ove slušalice pune veličine za HiFi i televiziju odlikuju se akustičnim reflektorom koji poboljšava basove.
Pogledajte sve prednosti

Odličan zvuk za slušanje televizijskih sadržaja

  • Slušanje glazbe s televizora

  • Udobnost prilikom dugotrajnog nošenja

  • Kontrola podešavanja jačine zvuka

Potpuno prilagodljiva traka za glavu i školjke za uši osiguravaju odlično prianjanje

Školjke za uši pune veličine za odličnu zvučnu izolaciju

Izuzetno dugačak kabel od 6 m olakšava gledanje televizije s udaljenosti

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

33

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/03/2020

Slovenija

Slovenija

slušalke za vsak dom

Ta izdelek uporablja oče že 3 leta in je TOP. Mama lahko kuha, on pa ne rabi navijat TV glasnosti na ful ampak lepo gleda s slušalkami. kabla pa je 6 metrov!!!! torej se lahko tudi sprehaja po sobi in je še vedno priklopljen. Cena v primerjavi z brezžičnimi je smešna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo

14/06/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

05/04/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Якість і функцональність

Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур

Mane

немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

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Upozorenja

  1. Za optimalnu kvalitetu i glasniji zvuk, preporučuje se priključivanje slušalica na priključke na prednjoj ploči računala.