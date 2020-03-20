2 godine jamstva
Slušanje glazbe s televizora
Udobnost prilikom dugotrajnog nošenja
Kontrola podešavanja jačine zvuka
4.2
od 5
33
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zebra54321
20/03/2020
Slovenija
slušalke za vsak dom
Ta izdelek uporablja oče že 3 leta in je TOP. Mama lahko kuha, on pa ne rabi navijat TV glasnosti na ful ampak lepo gleda s slušalkami. kabla pa je 6 metrov!!!! torej se lahko tudi sprehaja po sobi in je še vedno priklopljen. Cena v primerjavi z brezžičnimi je smešna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo
ADAM 83
14/06/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Słuchawki przewodowe Philips
Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości
Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Анж80
05/04/2024
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Якість і функцональність
Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур
Mane
немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Za optimalnu kvalitetu i glasniji zvuk, preporučuje se priključivanje slušalica na priključke na prednjoj ploči računala.