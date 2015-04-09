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Obustavljeno

Slušalice s kabelom

SHP2000/10

3.8

| (10) Recenzije

Izuzetno udobne i u potpunosti podesive

Lagane slušalice pune veličine s potpuno podesivim obručem i ušnim školjkama koje odlično odgovaraju uhu i omogućuju ugodno slušanje

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Za glazbu, računalo, televizor

Izuzetno udobne i u potpunosti podesive

  • Pogon. jedinice od 40 mm / otvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

Školjke za uši pune veličine blokiraju vanjsku buku

Jastučići za uši od pliša za udobno dugotrajno slušanje

Kabel duljine 2 m omogućava smještanje reproduktora u torbu

Kabel idealne duljine koji omogućava veću slobodu kretanja i odabir mjesta gdje ćete nositi svoj audio uređaj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.8

od 5

10

Recenzije

2

09/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

16/08/2014

Polska

Polska

SHP2000/00

Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!

Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Stereo Headphones

Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Stereo Headphones

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