Obustavljeno
SHP2000/10
Izuzetno udobne i u potpunosti podesive
Lagane slušalice pune veličine s potpuno podesivim obručem i ušnim školjkama koje odlično odgovaraju uhu i omogućuju ugodno slušanje
Pogon. jedinice od 40 mm / otvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Kabel idealne duljine koji omogućava veću slobodu kretanja i odabir mjesta gdje ćete nositi svoj audio uređaj.
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3.8
od 5
10
Recenzije
CzePhoenix
09/04/2015
Česká republika
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
ewcia25
16/08/2014
Polska
SHP2000/00
Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!
Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Stereo Headphones
Ova recenzija je napravljena za SHP2000 Stereo Headphones