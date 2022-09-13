2 godine jamstva
Obustavljeno
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Crna
Kabel idealne duljine koji omogućava veću slobodu kretanja i odabir mjesta gdje ćete nositi svoj audio uređaj.
4.5
od 5
23
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
HRISS
13/09/2022
България
Provjereni kupac
Супер качество на звука!
Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!
Prednosti
Супер качество на звука
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Stereo Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Stereo Headphones
PieterG49
16/06/2021
Polska
Szkoda, że już niedostępne.
Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.
Prednosti
Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.
Mane
Na razie nie znalazłem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
grzeg84
19/12/2020
Polska
Dla mni ebardzo dobre
Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.
Prednosti
wytrzymałość
Mane
słaba jakość kabla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne