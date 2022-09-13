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  • Lagane i udobne

Obustavljeno

Stereo slušalice

SHP1900/10

4.5
| (23) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lagane i udobne
Lagane slušalice pune veličine za ugodno slušanje
Pogledajte sve prednosti

Lagane i udobne

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

  • Crna

Kabel duljine 2 m omogućava smještanje reproduktora u torbu

Kabel idealne duljine koji omogućava veću slobodu kretanja i odabir mjesta gdje ćete nositi svoj audio uređaj.

Školjke za uši pune veličine blokiraju vanjsku buku

Potpuno prilagodljiva traka za glavu odgovara svakoj veličini glave

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

23

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

13/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Супер качество на звука!

Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!

Prednosti

Супер качество на звука

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Stereo Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Stereo Headphones

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Prednosti

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Mane

Na razie nie znalazłem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Prednosti

wytrzymałość

Mane

słaba jakość kabla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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