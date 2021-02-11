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Sve serije

  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHL4405WT/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
Nevjerojatno lagane i snažne. Tanke i čistih linija, slušalice Philips Flite Ultrlite dizajnirane su da budu u pokretu. Pružaju čist zvuk, mogu se potpuno preklopiti, što ih čini idealnima za lako prenošenje.
Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm velike snage pružaju čist zvuk

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm velike snage pružaju čist zvuk

Nagnute pogonske jedinice od 32 mm velike snage reproduciraju jasan i čist zvuk te dubok i bogat bas.

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Jednostavnim daljinskim upravljačem možete reproducirati/pauzirati pjesme i javljati se na pozive samo jednim pritiskom gumba.

Meki jastučići za uši omogućuju udobnost tijekom dugog nošenja

Meki jastučići za uši omogućuju udobnost tijekom dugog nošenja

Meki jastučići za uši i nagnute pogonske jedinice idealni su za udobnost tijekom dugog nošenja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Prednosti

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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