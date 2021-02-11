2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Potpuno ravno preklapanje
Nagnute pogonske jedinice od 32 mm velike snage reproduciraju jasan i čist zvuk te dubok i bogat bas.
Jednostavnim daljinskim upravljačem možete reproducirati/pauzirati pjesme i javljati se na pozive samo jednim pritiskom gumba.
Meki jastučići za uši i nagnute pogonske jedinice idealni su za udobnost tijekom dugog nošenja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Prednosti
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem