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Obustavljeno

Slušalice

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Slušalice koje prkose gravitaciji

Nevjerojatno lagane i snažne. Tanke i čistih linija, slušalice Ultrlite dizajnirane su da budu u pokretu. Pružaju čist zvuk, mogu se potpuno preklopiti, što ih čini idealnima za lako prenošenje.

Pogledajte sve prednosti

Izuzetno kompaktne. Čist zvuk.

Slušalice koje prkose gravitaciji

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Uživajte u glazbi bez zapetljavanja uz plosnati dizajn kabela

Uživajte u glazbi bez zapetljavanja uz plosnati dizajn kabela

Plosnati kabel održava slušalice bez zapetljavanja, dok dodatna zaštitna obloga osigurava izdržljivost kabela.

Izuzetno lagan i tanak dizajn

Izuzetno lagan i tanak dizajn

Izuzetno lagane i tanke za potpunu udobnost dok ste u pokretu.

Potpuno preklapanje za laku prenosivost

Potpuno preklapanje za laku prenosivost

Potpuno preklapanje za laku prenosivost.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL4400BK Căşti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL4400BK Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL4400BK Słuchawki

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