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Obustavljeno

Slušalice s blokadom buke

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Više zvuka, manje buke

Prepustite se glazbi uz inovativnu tehnologiju ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke. Jastučići koji ublažavaju pritisak pružaju dugotrajnu udobnost nošenja, a kompaktan i sklopiv dizajn idealan je za prenosivost i jednostavno spremanje.

Pogledajte sve prednosti

Snažan bas

Više zvuka, manje buke

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Kompaktno preklapanje

ActiveShield™ blokiranje buke smanjuje buku za do 97 %

ActiveShield™ blokiranje buke smanjuje buku za do 97 %

Tehnologija ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke obuhvaća dva mikrofona s funkcijom vraćanja koji se koriste za poništavanje niskih frekvencija. Prepoznaje buku iz okruženja i invertira zvučni val, učinkovito ga poništavajući i konvertirajući pozadinsku buku u tišinu.

Tanak i kompaktan sklopivi dizajn za laku prenosivost

Tanak i kompaktan sklopivi dizajn za laku prenosivost

Tanak i kompaktan sklopivi dizajn olakšava prenosivost dok ste u pokretu.

Dizajn zatvorenog tipa blokira buku osiguravajući zvučnu izolaciju

Dizajn zatvorenog tipa blokira buku osiguravajući zvučnu izolaciju

Precizno prilagođene neodimijske pogonske jedinice od 32 mm u kombinaciji sa zatvorenim akustičkim sustavom i izolacijom koju pruža nošenje na ušima pružaju odličan i impresivan precizni zvuk.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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