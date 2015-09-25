Obustavljeno
Više zvuka, manje buke
Prepustite se glazbi uz inovativnu tehnologiju ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke. Jastučići koji ublažavaju pritisak pružaju dugotrajnu udobnost nošenja, a kompaktan i sklopiv dizajn idealan je za prenosivost i jednostavno spremanje.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Kompaktno preklapanje
Tehnologija ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke obuhvaća dva mikrofona s funkcijom vraćanja koji se koriste za poništavanje niskih frekvencija. Prepoznaje buku iz okruženja i invertira zvučni val, učinkovito ga poništavajući i konvertirajući pozadinsku buku u tišinu.
Tanak i kompaktan sklopivi dizajn olakšava prenosivost dok ste u pokretu.
Precizno prilagođene neodimijske pogonske jedinice od 32 mm u kombinaciji sa zatvorenim akustičkim sustavom i izolacijom koju pruža nošenje na ušima pružaju odličan i impresivan precizni zvuk.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów