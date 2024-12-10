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Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHL3265BG/00

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dojmljiv bas, čisti visoki tonovi

Model SHL3265 pruža odlične radne značajke za buduće DJ-e. Neodimijske pogonske jedinice od 40 mm pružaju dinamičan bas, dok se izmjenjive školjke mogu okretati 165° radi lakšeg monitoringa. Opremljene snagom od 2000 mW, slušalice sprječavaju izobličenje čak i pri visokim glasnoćama.

Pogledajte sve prednosti

Dojmljiv bas, čisti visoki tonovi

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Jastučići za uši koji propuštaju zrak

  • Kompaktno preklapanje

Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

Upravljanje velikom snagom od 2000 mW – nema izobličenja čak niti pri velikoj glasnoći

Upravljanje velikom snagom pruža veliku učinkovitost bez obzira na glasnoću ili izvor. Zvuk je čist i bez izobličenja čak i pri velikim glasnoćama ili pri visokim razinama ulazne snage.

Pogonske jedinice zvučnika od 40 mm za snažan i dinamičan zvuk

Pogonske jedinice zvučnika od 40 mm za snažan i dinamičan zvuk

Pogonske neodimijske jedinice zvučnika od 40 mm pružaju zvuk odlične jasnoće i upečatljiv bas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Prednosti

składane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2022-12-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum upotrebe 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

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