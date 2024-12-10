Obustavljeno
Dojmljiv bas, čisti visoki tonovi
Model SHL3265 pruža odlične radne značajke za buduće DJ-e. Neodimijske pogonske jedinice od 40 mm pružaju dinamičan bas, dok se izmjenjive školjke mogu okretati 165° radi lakšeg monitoringa. Opremljene snagom od 2000 mW, slušalice sprječavaju izobličenje čak i pri visokim glasnoćama.
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Slušalice koje se stavljaju na uši
Jastučići za uši koji propuštaju zrak
Kompaktno preklapanje
Upravljanje velikom snagom pruža veliku učinkovitost bez obzira na glasnoću ili izvor. Zvuk je čist i bez izobličenja čak i pri velikim glasnoćama ili pri visokim razinama ulazne snage.
Pogonske neodimijske jedinice zvučnika od 40 mm pružaju zvuk odlične jasnoće i upečatljiv bas.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Prednosti
składane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2022-12-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum upotrebe 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem