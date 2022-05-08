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Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHL3065WT/00

4.4

| (19) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Jasan i snažan bas

Ove slušalice nadahnute poslom DJ-a odlikuju snažan zvuk i basovi. Zakretne i meke podstavljene ušne školjke pružaju savršen doživljaj slušanja u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Slušalice za DJ monitoring s mikrofonom

Jasan i snažan bas

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

Kabel duljine 1,2 m za slobodu uživanja u glazbi dok ste u pokretu

Kabel duljine 1,2 m za slobodu uživanja u glazbi dok ste u pokretu

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm za snažan i dinamičan zvuk

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm za snažan i dinamičan zvuk

Snažne pogonske jedinice od 32 mm pružaju čist, detaljan i prirodan zvuk.

Prilagodljive ušne školjke i traka koja se prilagođava glavi

Prilagodljive ušne školjke i traka koja se prilagođava glavi

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

19

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

08/05/2022

România

România

Produs e uimitor

Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Umidificator de aer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Umidificator de aer

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló párásító teljesítmény

Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító

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