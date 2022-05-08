Obustavljeno
Jasan i snažan bas
Ove slušalice nadahnute poslom DJ-a odlikuju snažan zvuk i basovi. Zakretne i meke podstavljene ušne školjke pružaju savršen doživljaj slušanja u pokretu.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Snažne pogonske jedinice od 32 mm pružaju čist, detaljan i prirodan zvuk.
4.4
od 5
19
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
....1563678
08/05/2022
România
Produs e uimitor
Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Umidificator de aer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Umidificator de aer
Xajk21
22/02/2020
Magyarország
Tökéletes választás
Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító
Dogee
18/10/2019
Magyarország
Kiváló párásító teljesítmény
Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/11 Párásító