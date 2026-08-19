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Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHE5205WT/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Moćan zvuk

SHE5205 robusne su slušalice koje se umeću u uši, a njihova stražnja strana obložena je gumom radi zaštite. Eksplozivne pogonske jedinice stvaraju dubok bas koji zvuk čini jednako moćnim kao što je i dizajn slušalica. Izvanredna izolacija buke te mikrofon i kontrola na izdržljivom kabelu.

Pogledajte sve prednosti

Mala veličina, snažan bas

Moćan zvuk

  • Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

Obloga kabela u obliku čelične opruge za zahtjevnu uporabu

Obloga kabela u obliku čelične opruge za zahtjevnu uporabu

Obloga kabela u obliku čelične opruge i stražnja strana kućišta obložena gumom pružaju dodatnu zaštitu koja će odoljeti i najzahtjevnijoj uporabi.

Ojačani kabel promjera 2,5 mm za snažniji zvuk

Ojačani kabel promjera 2,5 mm i robusno kućište slušalica osiguravaju odličan zvuk i dubok bas.

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.

Tehničke specifikacije

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