Obustavljeno
SHE5205WT/00
Moćan zvuk
SHE5205 robusne su slušalice koje se umeću u uši, a njihova stražnja strana obložena je gumom radi zaštite. Eksplozivne pogonske jedinice stvaraju dubok bas koji zvuk čini jednako moćnim kao što je i dizajn slušalica. Izvanredna izolacija buke te mikrofon i kontrola na izdržljivom kabelu.
Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Obloga kabela u obliku čelične opruge i stražnja strana kućišta obložena gumom pružaju dodatnu zaštitu koja će odoljeti i najzahtjevnijoj uporabi.
Ojačani kabel promjera 2,5 mm i robusno kućište slušalica osiguravaju odličan zvuk i dubok bas.
Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.
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