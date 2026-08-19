Moćan zvuk

SHE5205 robusne su slušalice koje se umeću u uši, a njihova stražnja strana obložena je gumom radi zaštite. Eksplozivne pogonske jedinice stvaraju dubok bas koji zvuk čini jednako moćnim kao što je i dizajn slušalica. Izvanredna izolacija buke te mikrofon i kontrola na izdržljivom kabelu.