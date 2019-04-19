2 godine jamstva
Obustavljeno
Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
To je snažan bas koji vam omogućuje da doista osjetite ritam. Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm iz elegantnog, kompaktnog kućišta reproduciraju gromoglasan bas.
Ergonomski su dizajnirane s ovalnim i kutnim cijevima kako bi pristajale udobno i prirodno. Stoga možete slušati satima uz potpunu udobnost.
Jednostavna daljinska kontrola omogućuje reproduciranje ili pauziranje pjesme i javljanje na pozive samo jednim pritiskom gumba.
4.8
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE4305WT Навушники з мікрофоном