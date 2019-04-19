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  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHE4305BK/00

4.8
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Osjetite ih. BASS+
Iskusite iznenađujuće bogat zvuk koji dolazi iz malog, čvrstog kućišta. Slušalice Philips BASS+ imaju zvučnike posebno prilagođene za snažan bas te pružaju odličnu zvučnu izolaciju i stabilnost pri nošenju za uživanje u vrhunskom ritmu.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm

Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm

To je snažan bas koji vam omogućuje da doista osjetite ritam. Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm iz elegantnog, kompaktnog kućišta reproduciraju gromoglasan bas.

Ergonomski dizajn za maksimalnu udobnost

Ergonomski dizajn za maksimalnu udobnost

Ergonomski su dizajnirane s ovalnim i kutnim cijevima kako bi pristajale udobno i prirodno. Stoga možete slušati satima uz potpunu udobnost.

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Jednostavna daljinska kontrola omogućuje reproduciranje ili pauziranje pjesme i javljanje na pozive samo jednim pritiskom gumba.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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