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  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi

Obustavljeno

Slušalice

SHE3550BK/00

4
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jaki ritmovi, snažni basovi
Philips MyJam Beamers iznimno su malene slušalice koje se umeću u uho i omogućavaju reprodukciju snažnih basova, a zbog udobnosti imaju ovalne umetke za udobnost.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn

Jaki ritmovi, snažni basovi

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

2 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

Kapice za uši dostupne su u 2 veličine pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.

Efikasne pogonske jedinice za snažne basove i čist zvuk

Philips Vibes slušalice koje se umeću u uho donose efikasne pogonske jedinice u kompaktnom kućištu. Savršeno pristaju te osiguravaju reprodukciju čistog zvuka i snažnih basova.

Ovalni zvučni umetak pruža ergonomsko udobno prianjanje

Ovalni zvučni umetak pruža ergonomsku udobnost i prilagođava se stvarnom obliku uha.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Prednosti

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Mane

Nema mikrofona

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3550WT Slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3550WT Slušalice

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