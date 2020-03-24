2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kapice za uši dostupne su u 2 veličine pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.
Philips Vibes slušalice koje se umeću u uho donose efikasne pogonske jedinice u kompaktnom kućištu. Savršeno pristaju te osiguravaju reprodukciju čistog zvuka i snažnih basova.
Ovalni zvučni umetak pruža ergonomsku udobnost i prilagođava se stvarnom obliku uha.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Prednosti
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Mane
Nema mikrofona
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3550WT Slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3550WT Slušalice