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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Fotografija pakiranja
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Obustavljeno

Bežične TV slušalice

SHC8800/12

Zvuk kućnog kina visoke rezolucije

Bežične slušalice Philips SHC8800 uvući će vas u vaš vlastiti filmski zvuk, uz potpunu slobodu kretanja. Zahvaljujući dometu od 100 metara i ugodnom dizajnu oko ušiju doživjet ćete vrhunsku osobnu kućnu zabavu.

Pogledajte sve prednosti

Superioran filmski zvuk za vaš dom

Zvuk kućnog kina visoke rezolucije

  • Pogon. jedinice od 40 mm / otvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

  • Meki jastučići za uši

Mrežasti dizajn automatski se prilagođava za optimalno prianjanje

Mrežasti dizajn automatski se prilagođava za optimalno prianjanje

Lagani mrežasti dizajn automatski se i idealno prilagođava obliku vaše glave, istovremeno nudeći optimalnu udobnost.

Zvuk visoke rezolucije putem žične veze

Zvuk visoke rezolucije putem žične veze

Zvuk visoke rezolucije pruža najbolje radne značajke zvuka, reproducirajući originalne snimke vjernije od CD formata od 16 bita / 44,1 kHz. Putem priloženog audio kabela, bežične slušalice Philips SHC8800 podržavaju zvuk visoke rezolucije, za beskompromisnu kvalitetu zvuka iz odabranih uređaja – kako biste mogli najbolje iskoristiti sustav za kućnu zabavu.

Postolje za punjenje jednostavno za korištenje

Postolje za punjenje jednostavno za korištenje

Slušalice stavite na postolje za jednostavno punjenje.

Tehničke specifikacije

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