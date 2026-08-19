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SHC8800/12
Zvuk kućnog kina visoke rezolucije
Bežične slušalice Philips SHC8800 uvući će vas u vaš vlastiti filmski zvuk, uz potpunu slobodu kretanja. Zahvaljujući dometu od 100 metara i ugodnom dizajnu oko ušiju doživjet ćete vrhunsku osobnu kućnu zabavu.
Pogon. jedinice od 40 mm / otvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Meki jastučići za uši
Lagani mrežasti dizajn automatski se i idealno prilagođava obliku vaše glave, istovremeno nudeći optimalnu udobnost.
Zvuk visoke rezolucije pruža najbolje radne značajke zvuka, reproducirajući originalne snimke vjernije od CD formata od 16 bita / 44,1 kHz. Putem priloženog audio kabela, bežične slušalice Philips SHC8800 podržavaju zvuk visoke rezolucije, za beskompromisnu kvalitetu zvuka iz odabranih uređaja – kako biste mogli najbolje iskoristiti sustav za kućnu zabavu.
Slušalice stavite na postolje za jednostavno punjenje.
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