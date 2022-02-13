2 godine jamstva
SHC5200/10
FM prijenos
Ergonomski dizajn slušalica
Do 14 sati reprodukcije
Zvučnik od 32 mm je kompaktan, ali ipak snažan element za neiskrivljen zvuk bez dodatka ikakve ulazne snage.
Slušalice koje se nose dok ste vani obično se podešavaju kliznim mehanizmom na obruču. To može predstavljati problem jer se podešavanje treba izvršiti prilikom svake upotrebe. U svojoj glazbi možete uživati brže i jednostavnije uz fleksibilan unutarnji obruč ovih slušalica koji se sam podešava. On će se automatski prilagoditi obliku i veličini vaše glave.
Ove slušalice tvrtke Philips napravljene su od izdržljivih, laganih materijala koji omogućavaju udobno dugotrajno nošenje.
3.7
od 5
9
Recenzije
večik
13/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Prednosti
Minimální kazivost.
Mane
Zatím žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Бездротові навушники HiFi