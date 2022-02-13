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  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa
  • Sloboda bežičnog pristupa

Bežične HiFi slušalice

SHC5200/10

3.7
| (9) Recenzije
Sloboda bežičnog pristupa
Nema više gnjavaže s kabelima, možete se slobodno kretati po kući i uživati u glazbi. Zahvaljujući punjivom i laganom dizajnu ovih slušalica SHC5200/10 tvrtke Philips, ne morate brinuti o dugotrajnom nošenju.
Pogledajte sve prednosti

Potpuno punjive bežične slušalice

Sloboda bežičnog pristupa

  • FM prijenos

  • Ergonomski dizajn slušalica

  • Do 14 sati reprodukcije

Zvučnik od 32 mm daje visoke performanse zvuka

Zvučnik od 32 mm je kompaktan, ali ipak snažan element za neiskrivljen zvuk bez dodatka ikakve ulazne snage.

Podesiva vrpca za naglavne slušalice

Slušalice koje se nose dok ste vani obično se podešavaju kliznim mehanizmom na obruču. To može predstavljati problem jer se podešavanje treba izvršiti prilikom svake upotrebe. U svojoj glazbi možete uživati brže i jednostavnije uz fleksibilan unutarnji obruč ovih slušalica koji se sam podešava. On će se automatski prilagoditi obliku i veličini vaše glave.

Lagan dizajn poboljšava udobnost tijekom dužeg korištenja.

Ove slušalice tvrtke Philips napravljene su od izdržljivih, laganih materijala koji omogućavaju udobno dugotrajno nošenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.7

od 5

9

Recenzije

3

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Prednosti

Minimální kazivost.

Mane

Zatím žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHC5200 Бездротові навушники HiFi

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