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Obustavljeno

Bežične slušalice s blokiranjem buke

SHB8850NC/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Više zvuka, manje buke

Nema kabela, nema buke i nema kompromisa. Prepustite se glazbi uz naprednu tehnologiju ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke. Bežično se povežite uz NFC uparivanje jednim dodirom te uživajte u glazbi i upravljajte pozivima preko jastučića za uši s pametnim kontrolama.

Pogledajte sve prednosti

bežično

Više zvuka, manje buke

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

  • Kompaktno preklapanje

Meki ergonomski jastučići za uši za dugotrajnu udobnost nošenja

Meki ergonomski jastučići za uši za dugotrajnu udobnost nošenja

Kompaktno preklapanje za lako nošenje i spremanje

Kompaktno preklapanje za lako nošenje i spremanje

Konstrukcija koja se kompaktno preklapa čini ih savršenim partnerom dok ste u pokretu.

Uparivanje u više točaka omogućuje reprodukciju glazbe i pozive na dva uređaja istovremeno

Uparivanje u više točaka omogućuje reprodukciju glazbe i pozive na dva uređaja istovremeno

Uparivanje u više točaka omogućuje vam istovremeno povezivanje Bluetooth slušalica tvrtke Philips s dva uređaja koji podržavaju Bluetooth. Jednostavno uparite dva uređaja kako biste uživali u filmovima i glazbi te preuzimali pozive s njih bez napora.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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