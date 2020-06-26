Obustavljeno
Više zvuka, manje buke
Nema kabela, nema buke i nema kompromisa. Prepustite se glazbi uz naprednu tehnologiju ActiveShield™ za aktivno blokiranje buke. Bežično se povežite uz NFC uparivanje jednim dodirom te uživajte u glazbi i upravljajte pozivima preko jastučića za uši s pametnim kontrolama.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Kompaktno preklapanje
Konstrukcija koja se kompaktno preklapa čini ih savršenim partnerom dok ste u pokretu.
Uparivanje u više točaka omogućuje vam istovremeno povezivanje Bluetooth slušalica tvrtke Philips s dva uređaja koji podržavaju Bluetooth. Jednostavno uparite dva uređaja kako biste uživali u filmovima i glazbi te preuzimali pozive s njih bez napora.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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