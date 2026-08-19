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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Fotografija pakiranja
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Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4805RG/00

Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

Osjetite bestežinsku slobodu bez žica koje vas sputavaju. Bežične slušalice Philips Flite Everlite kombiniraju stil i svakodnevnu praktičnost. Kompaktne i lagane, za cjelodnevnu reprodukciju čistog zvuka.

Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Punjiva baterija pruža do 12 sati reprodukcije

Punjiva baterija pruža do 12 sati reprodukcije

Uz 12 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za slušanje glazbe cijeli dan.

Bluetooth 4.1 i podrška za HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Bluetooth 4.1 i podrška za HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Uparite pametni uređaj sa slušalicama koristeći Bluetooth te uživajte u slobodi i kristalno čistoj glazbe i pozivima – bez gnjavaže s kabelima.

Brza tehnologija punjenja za pet minuta

Brza tehnologija punjenja za pet minuta

Tehnologija brzog punjenja brzo osigurava napajanje kada je baterija pri kraju. Punjenje od samo pet minuta omogućuje vam sat reprodukcije.

Tehničke specifikacije

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