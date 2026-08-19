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SHB4805RG/00
Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
Osjetite bestežinsku slobodu bez žica koje vas sputavaju. Bežične slušalice Philips Flite Everlite kombiniraju stil i svakodnevnu praktičnost. Kompaktne i lagane, za cjelodnevnu reprodukciju čistog zvuka.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Meki jastučići za uši
Potpuno ravno preklapanje
Uz 12 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za slušanje glazbe cijeli dan.
Uparite pametni uređaj sa slušalicama koristeći Bluetooth te uživajte u slobodi i kristalno čistoj glazbe i pozivima – bez gnjavaže s kabelima.
Tehnologija brzog punjenja brzo osigurava napajanje kada je baterija pri kraju. Punjenje od samo pet minuta omogućuje vam sat reprodukcije.
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