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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4805DC/00

3

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

Osjetite bestežinsku slobodu bez žica koje vas sputavaju. Bežične slušalice Philips Flite Everlite kombiniraju stil i svakodnevnu praktičnost. Kompaktne i lagane, za cjelodnevnu reprodukciju čistog zvuka.

Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

  • Meki jastučići za uši

  • Potpuno ravno preklapanje

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Jednostavnim daljinskim upravljačem možete reproducirati/pauzirati pjesme i javljati se na pozive samo jednim pritiskom gumba.

Brza tehnologija punjenja za pet minuta

Brza tehnologija punjenja za pet minuta

Tehnologija brzog punjenja brzo osigurava napajanje kada je baterija pri kraju. Punjenje od samo pet minuta omogućuje vam sat reprodukcije.

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm velike snage pružaju čist zvuk

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm velike snage pružaju čist zvuk

Nagnute pogonske jedinice od 32 mm velike snage reproduciraju jasan i čist zvuk te dubok i bogat bas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Prednosti

Zvuk. Baterie

Mane

Konektor on / off

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum upotrebe 2020-05-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum upotrebe 2020-05-04

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