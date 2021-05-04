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Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
Osjetite bestežinsku slobodu bez žica koje vas sputavaju. Bežične slušalice Philips Flite Everlite kombiniraju stil i svakodnevnu praktičnost. Kompaktne i lagane, za cjelodnevnu reprodukciju čistog zvuka.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Meki jastučići za uši
Potpuno ravno preklapanje
Jednostavnim daljinskim upravljačem možete reproducirati/pauzirati pjesme i javljati se na pozive samo jednim pritiskom gumba.
Tehnologija brzog punjenja brzo osigurava napajanje kada je baterija pri kraju. Punjenje od samo pet minuta omogućuje vam sat reprodukcije.
Nagnute pogonske jedinice od 32 mm velike snage reproduciraju jasan i čist zvuk te dubok i bogat bas.
3.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Prednosti
Zvuk. Baterie
Mane
Konektor on / off
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum upotrebe 2020-05-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum upotrebe 2020-05-04
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