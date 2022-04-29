2 godine jamstva
Obustavljeno
SHB4305BK/00
Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
6 sati reprodukcije
Izuzetno udobne
To je snažan bas koji vam omogućuje da doista osjetite ritam. Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm iz elegantnog, kompaktnog kućišta reproduciraju gromoglasan bas.
Uz 6 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za slušanje glazbe cijeli dan.
Lako uparite slušalice s bilo kojim Bluetooth uređajem i slušajte glazbu bežično.
3.7
od 5
15
Recenzije
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Prednosti
bass, odporne na wodę, fajny design,
Mane
brak
Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Росен 1
19/02/2021
България
Звукът номер 1
Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Prednosti
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Mane
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Stvarni rezultati mogu se razlikovati