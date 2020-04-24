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Sve serije

  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
  • Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4205BK/00

4.5
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno lagane. Snažan zvuk.
Upoznajte slobodu laganog dizajna. Oslobodite se kabela koji vas sputavaju. Slušalice Philips Flite Hyprlite Wireless s trakom za vrat toliko su tanke i lagane da ćete ih jedva osjetiti na ušima.
Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno lagane. Snažan zvuk.

  • Jedinice od 12,2 mm / otvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

Kanal za bogat bas

Kanal za bogat bas

Inovativni kanali za bas u slušalicama povećavaju protok zraka radi pružanja dubokog, bogatog basa.

Snažne pogonske jedinice pružaju čist zvuk

Snažne pogonske jedinice pružaju čist zvuk

Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm prilagođene su za reprodukciju jasnog, čistog zvuka.

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Daljinski upravljač za pozive i slušanje glazbe bez uporabe ruku

Jednostavnim daljinskim upravljačem možete reproducirati/pauzirati pjesme i javljati se na pozive samo jednim pritiskom gumba.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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