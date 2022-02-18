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  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk.
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk.

Obustavljeno

3000 seriesBluetooth slušalice

SHB3595BK/10

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| (1) Recenzije
Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk.
Kompaktne Bluetooth slušalice SHB3595 koje se nose u uhu reproduciraju moćan zvuk i omogućuju do 6 sati bežičnog uživanja u glazbi. Prijenosno i praktično rješenje.
Pogledajte sve prednosti

Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk.

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • 6 sati reprodukcije

Podrška za Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podrška za Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Uparite slušalice s bilo kojim Bluetooth uređajem kako biste uživali u kristalno čistoj glazbi – bežično.

Možete birati između 3 para kapica i osigurati savršeno pristajanje

Možete birati između 3 para kapica i osigurati savršeno pristajanje

Kapice za uši dostupne su u 3 veličine (male, srednje i velike) pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.

Učinkovite pogonske jedinice od 8,6 mm pružaju jasan i snažan zvuk

Učinkovite pogonske jedinice od 8,6 mm pružaju jasan i snažan zvuk

Kompaktne i učinkovite pogonske jedinice od 8,6mm pružaju precizan zvuk sa snažnim basom, za veće uživanje u slušanju dok ste u pokretu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

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18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Ova recenzija je napravljena za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Ova recenzija je napravljena za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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