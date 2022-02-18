2 godine jamstva
Obustavljeno
SHB3595BK/10
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
6 sati reprodukcije
Uparite slušalice s bilo kojim Bluetooth uređajem kako biste uživali u kristalno čistoj glazbi – bežično.
Kapice za uši dostupne su u 3 veličine (male, srednje i velike) pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.
Kompaktne i učinkovite pogonske jedinice od 8,6mm pružaju precizan zvuk sa snažnim basom, za veće uživanje u slušanju dok ste u pokretu.
1.0
od 5
1
Recenzije
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Ova recenzija je napravljena za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Ova recenzija je napravljena za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth