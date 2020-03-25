Obustavljeno
Nemojte zaustavljati glazbu
Sve je moguće kad slušate omiljenu glazbu. Ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši pružaju odličan zvuk i do 20 sati reprodukcije uz prijenosnu kutiju za punjenje. Dvaput pritisnite višefunkcijsku tipku kako biste aktivirali glasovnog pomoćnika na telefonu.
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Bluetooth®
Crna
Zahvaljujući prijenosnoj kutiji za punjenje ove vas slušalice neće iznevjeriti. Jedno punjenje osigurava do tri sata reprodukcije ili razgovora. Ako je kutija potpuno napunjena, dobivate dodatnih 9 sati kroz više punjenja. Samo vratite slušalice u kutiju svaki put kad ih treba napuniti. Potpuno punjenje traje 1,5 sati.
Glazbu možete slušati doista udobno zahvaljujući dobrom prianjanju i laganom dizajnu. Meka gumena krilca sigurno prianjaju ispod nabora vanjskog dijela uha. Izmjenjive gumene kapice omogućuju vam savršeno prianjanje pa nećete propustiti nijedan ton.
Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Akustička cijev ovalnog oblika daje maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju. Način rada Mono pruža opciju da ostavite jedno uho slobodno kad želite pratiti što se događa u svijetu oko vas.
4.9
od 5
16
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
R.S.B
25/03/2020
Slovenija
Minimalistične
Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.
Prednosti
Priporočam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum upotrebe 2019-11-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum upotrebe 2019-11-25
Marko R.
21/03/2020
Slovenija
Priročne
Slušalke super ležijo v ušesu, zvok je čist in jasen. Škatlica za shranjevanje/polnjenje se lahko uporabi tudi kot powerbank za telefon - zelo praktično.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum upotrebe 2019-09-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Datum upotrebe 2019-09-21
Agent777
03/04/2020
Slovensko
super volba
Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon
Prednosti
integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach
Mane
trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Datum upotrebe 2019-12-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Datum upotrebe 2019-12-03