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Obustavljeno

2000 seriesSlušalice

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Nemojte zaustavljati glazbu

Sve je moguće kad slušate omiljenu glazbu. Ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši pružaju odličan zvuk i do 20 sati reprodukcije uz prijenosnu kutiju za punjenje. Dvaput pritisnite višefunkcijsku tipku kako biste aktivirali glasovnog pomoćnika na telefonu.

Pogledajte sve prednosti

Nemojte zaustavljati glazbu

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Bluetooth®

  • Crna

Imat ćete do 20 sati reprodukcije i 14 sati razgovora

Zahvaljujući prijenosnoj kutiji za punjenje ove vas slušalice neće iznevjeriti. Jedno punjenje osigurava do tri sata reprodukcije ili razgovora. Ako je kutija potpuno napunjena, dobivate dodatnih 9 sati kroz više punjenja. Samo vratite slušalice u kutiju svaki put kad ih treba napuniti. Potpuno punjenje traje 1,5 sati.

Meka gumena krilca. Dobro prianjanje i udobnost

Glazbu možete slušati doista udobno zahvaljujući dobrom prianjanju i laganom dizajnu. Meka gumena krilca sigurno prianjaju ispod nabora vanjskog dijela uha. Izmjenjive gumene kapice omogućuju vam savršeno prianjanje pa nećete propustiti nijedan ton.

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm. Odličan zvuk, snažan bas

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Akustička cijev ovalnog oblika daje maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju. Način rada Mono pruža opciju da ostavite jedno uho slobodno kad želite pratiti što se događa u svijetu oko vas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

16

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/03/2020

Slovenija

Slovenija

Minimalistične

Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.

Prednosti

Priporočam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum upotrebe 2019-11-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum upotrebe 2019-11-25

21/03/2020

Slovenija

Slovenija

Priročne

Slušalke super ležijo v ušesu, zvok je čist in jasen. Škatlica za shranjevanje/polnjenje se lahko uporabi tudi kot powerbank za telefon - zelo praktično.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum upotrebe 2019-09-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Datum upotrebe 2019-09-21

03/04/2020

Slovensko

Slovensko

super volba

Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon

Prednosti

integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach

Mane

trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Datum upotrebe 2019-12-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Datum upotrebe 2019-12-03

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