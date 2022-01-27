Shaver series 9000

2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice V-Track Precision PRO
Komp. s modelom S9000 (S9xxx)
Komp. s aparatom Star Wars SW97xx
Komp. s aparatom Star Wars SW67xx
Zamjenske glave SH90 kompatibilne su s aparatima za brijanje serija 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 i SW6700.
Postignite savršeno glatko brijanje. Oštrice V-Track Precision PRO nježno postavljaju svaku dlačicu u najbolji položaj za podrezivanje, kad je u pitanju brada stara od 1 do 3 dana pa čak i dlačice položene uz kožu i one raznih duljina. Podrezuje 30 % bliže* u manje poteza, ostavljajući kožu u odličnom stanju.
Najnoviji aparati za brijanje tvrtke Philips imaju ugrađen podsjetnik za zamjenu u obliku simbola jedinice za brijanje. Taj simbol svijetli naznačujući da je vrijeme za zamjenu glava za brijanje.
5.0
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Prednosti
Rychlost a kvalita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Prednosti
lehký a praktický ve všech směrech
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips