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  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

Obustavljeno

Shaver series 9000Glave za brijanje

SH90/60

5
| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke. Kompatibilno s aparatom za brijanje serije 9000.
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Kompatibilni proizvodi
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S9711/31

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

  • Oštrice V-Track Precision PRO

  • Komp. s modelom S9000 (S9xxx)

  • Komp. s aparatom Star Wars SW97xx

  • Komp. s aparatom Star Wars SW67xx

Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 9000

Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 9000

Zamjenske glave SH90 kompatibilne su s aparatima za brijanje serija 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 i SW6700.

Naš najbolji sustav brijanja na bradi staroj 1-3 dana

Naš najbolji sustav brijanja na bradi staroj 1-3 dana

Postignite savršeno glatko brijanje. Oštrice V-Track Precision PRO nježno postavljaju svaku dlačicu u najbolji položaj za podrezivanje, kad je u pitanju brada stara od 1 do 3 dana pa čak i dlačice položene uz kožu i one raznih duljina. Podrezuje 30 % bliže* u manje poteza, ostavljajući kožu u odličnom stanju.

Zamijenite glave za brijanje u samo dva koraka

Zamijenite glave za brijanje u samo dva koraka

Najnoviji aparati za brijanje tvrtke Philips imaju ugrađen podsjetnik za zamjenu u obliku simbola jedinice za brijanje. Taj simbol svijetli naznačujući da je vrijeme za zamjenu glava za brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Prednosti

Rychlost a kvalita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Prednosti

lehký a praktický ve všech směrech

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH90/70 Holicí hlavy

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips